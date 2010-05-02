Фото. А.Лукашенко: Люди должны сами определяться, как им ходить – с флагами, транспарантами или шариками

Президент Беларуси в День Первомая присоединился к отдыхающим. После завершения тренировочного хоккейного матча на крытом катке «Юности» глава государства с сыном Николаем решил прогуляться по Центральному детскому парку имени Горького.

Александр Лукашенко прошел вдоль набережной Свислочи до центрального входа в парк и оставил запись на доске пожеланий. Сегодня главный и старейший парк столицы отмечает День рождения.

Минчане, отдыхающие в тот момент в парке, появлению Президента удивились, но не растерялись. Некоторые даже засняли Александра Лукашенко на любительские фото- и видеокамеры. Президент с младшим сыном не спеша прошелся по центральной аллее парка и сделал несколько праздничных покупок. После прогулки и общения с горожанами Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Белорусский лидер поделился мнением по поводу традиции празднования 1 Мая. А также поздравил всех с Праздником.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Люди должны сами определяться, как им ходить – с флагами, транспарантами, шариками. Чем это мероприятие хуже? Свободное. Человек пришел и ушел, когда захотел, никто его в спину не толкает. Я прошелся, здесь тысяча людей прогуливается. Поэтому, ничего страшного, что без транспарантов. Все равно у людей хорошее настроение. Самое главное, что они здесь – хозяева своего настроения. Не мы их толкаем, не мы пытаемся как-то идеологически создать это настроение, а люди сами этим занимаются. Кто захотел придти с транспарантами, как я уже сказал, тот пошел к Национальной библиотеке. Повеселились там, тоже нормально. Высказали свою позицию, свое мнение. Я это приветствую, поддерживаю. С праздником вас! Успехов, здоровья, хорошего настроения вам и всем нашим людям.