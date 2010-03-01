Фото. Алексей Гришин – лучшее приземление

В Национальном аэропорту «Минск» встречали в буквальном смысле золотой рейс. Из Ванкувера вернулся первый в истории Беларуси чемпион зимних Олимпийских игр. У трапа самолета Алексея Гришина ожидал оркестр, именной торт и белый лимузин.

Она всегда верила: однажды победа ее Алексея будет сварена на открытом – Олимпийском – огне. Для Ирины и сегодня — будто в день тех судьбоносных соревнований. Такой же ранний подъем и такая же борьба за доли секунды.

Поздравить Алексея Гришина приехали и московские родственники Ирины. Признаются, на фоне фиаско российской команды болеть за нашего было лучшим лекарством.

Алексей и Ирина Митрофановы:

Тряслись за каждый прыжок. Может, это не очень хорошо, но мы надеялись, что все попадают остальные. Мы очень рады, что он в честной борьбе выиграл это золото.

Красота весом в 22 кг, будет, конечно, потяжелее любой Ванкуверской медали. Но папа с тестем твердо решили: у победы не бывает лишних килограммов. Пока торт предусмотрительно прикрыли от снегопада, зимняя погода, которая во фристайле только на ногу, весьма подкорректировала время прилета золотого борта. Дорога домой тянула уже на 30 часов. Но они едва ли стали сложнее, чем те секунды, проведенные в воздухе.

Когда еще увидишь вот такую встречу конкурентов. Геннадий Гришин присматривается к расписанию вместе с Владимиром Дащинским. Их сыновья бок о бок боролись на Олимпиаде. И возвращались тоже – в одном самолете.

Тем временем, журналисты вначале загрустили, а потом и откровенно расстроились. Родственников чемпиона проводили для встречи за закрытые двери. Поэтому о том, что происходило в VIP-зале, мы можем говорить, глядя на любительскую съемку. Первым к Алексею Гришину подбегает тесть. Потом мама, а вот и поздравления от жены Ирины.

Под объективами Гришин сначала обнимает родителей друга и соперника. Ведь именно Владимир Дащинский был его первым тренером. А после признается, что перед самым вылетом домой поклонился Олимпийской деревне и склону, который для всей страны стал главным подъемом.

Алексей Гришин, чемпион по фристайлу зимних Олимпийских Игр в Ванкувере:

Честно говоря, после соревнований был такой уставший, что в полной мере не ощутил, что победил. Даже сегодня, когда летел в Беларусь, до конца не верил, что выиграл золото. Но с каждой минутой все больше и больше, а после такой встречи, ощущаю это на все 100%.

По словам фристайлиста, он еще не совсем прочувствовал, но вполне готов к испытанию славой. Возможно, поэтому белый лимузин, заказанный для чемпиона, очень долго стоял без именитого пассажира. И уже перед самым отъездом Гришин поделился, что в ближайшее время надеется как следует отдохнуть. Снова на лыжах. Без сальто, зато с супругой. Но это недолго — впереди Сочи.