Фото. Александр Лукашенко принял участие в Республиканском субботнике

Республиканский субботник, посвященный 65-летию Победы и Году качества, прошел во всех уголках Беларуси. Символично, что именно в этот день в Минске была заложена капсула с посланием потомкам в фундамент нового Государственного музея истории Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии вместе с ветеранами принял участие и глава государства. Капсула с текстом была помещена в гранитный куб. Он будет храниться в качестве экспоната музея.

И сегодня же Президент вместе с младшим сыном Николаем работал на территории будущего музейного комплекса

Бригада Александра Лукашенко занималась бетонированием. А команда главы Администрации Президента Владимира Макея работала над сооружением забора вокруг огромной строительной территории, развернутой у подножия монумента «Стела Минск город-герой». Именно здесь и откроется в 2013 году новое здание музея Великой отечественной войны.

Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

– Глубоко символично, что закладка происходит накануне 65-летия Победы. Именно тогда в 1944 году в Минске был создан первый в мире музей подобной тематики – наш музей истории Великой Отечественной войны.

Иван Кустов, Герой Советского Союза:

– Если все это будет воплощено в деятельность, это будет величайший памятник всем погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины.

Новый парк «Беларусь» появится недалеко от выставочного центра Белэкспо на проспекте Победителей

Основу его заложили сегодня именитые спортсмены, певцы, гайды, скауты и байкеры. Все вместе посадили ровно 65 деревьев – в честь 65-летия Великой Победы. Пока одни давали жизнь вязам, Ясеням и рябинам, другие собирали листву, третьи мастерили скворечники.

В этот момент с субботника от «Стелы Минск город-герой» возвращался глава государства. Увидев работающую молодежь, Президент неожиданно изменил свой маршрут и решил присоединиться к акции. Молодой вяз Александр Лукашенко садил вместе с сыном и в соответствии со всеми традициями.

Далее Александр Лукашенко помог добровольцам с изготовлением скворечников и синичников. Всего получилось три. На каждом из них младший сын Президента Николай написал послание «Приглашаем в Беларусь!». А закончилось все и вовсе по-домашнему. Глава государства вместе со всеми пробовал конфеты с необычного дерева и фотографировался на память.