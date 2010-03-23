Фото. Александр Лукашенко дал интервью аргентинской газете Diario La Nacion

Помимо высокой результативности переговоров на высшем уровне, визит Александра Лукашенко в Латинскую Америку имел ещё одну особенность: СМИ региона интересовались личностью нашего Президента и такой экзотичной для них страной — Беларусью.

Одно из интервью глава белорусского государства во время пребывания в Венесуэле дал аргентинской газете «Diario La Nacion». Беседа с политическим обозревателем издания Луисом Малейрой состоялась в неформальной обстановке. Однако вопросы были самые что ни на есть серьёзные.

- У Вас очень хорошие отношения с правительством Президента Чавеса.

Александр Лукашенко: Когда мы ведём разговор с представителями Латинской Америки, Азии, Африки — неважно, какой страны — мы всегда исходим из того, что мы не только должны где-то взять, заработать, но мы обязательно прежде всего должны этому народу что-то дать. Буквально за три года мы в несколько десятков раз увеличили товарооборот с Венесуэлой, сегодня ведём разработку месторождений газа, строим жилые посёлки и города, фермерские коллективные сельскохозяйственные предприятия. Это очень важно для Латинской Америки, особенно для Венесуэлы, поскольку у них нет настоящих фермерских и коллективных хозяйств, и они хотят сравнить эти две формы хозяйствования на земле и выбрать лучшую. Мы продаём им практически весь спектр промышленной и сельскохозяйственной продукции, которую производим в Беларуси. Но мало того, что мы продаём — мы строим у них подобные предприятия по производству тракторов и грузовых автомобилей, и мощности этих предприятий будут очень большими. Торгуя с ними и строя для них предприятия, мы хотим обучить венесуэльцев, чтобы они умели делать всё то, что делаем мы. У нас нет закрытых тем в сотрудничестве с Венесуэлой, как и с другой страной Латинской Америки.

- У нас есть информация, что Беларусь — одно из самых безопасных государств, намного безопаснее, чем столицы многих европейских государств.

Александр Лукашенко: Вы — первый человек, с которым я как с журналистом в Латинской Америке разговариваю, я Вас приглашаю в Беларусь. Вы воочию убедитесь, что это самая красивая, безопасная страна, где живут самые добрые люди планеты.