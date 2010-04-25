Фото. А. Лукашенко: Советы, вместе с другими общественными организациями являются опорой, столпами нашего общества

Местные советы должны больше работать с населением. Об этом сегодня заявил Президент, придя на свой участок для голосования. И добавил, что хотел бы, чтобы после этих выборов ситуация кардинально поменялась. Александр Лукашенко по традиции свой выбор сделал на участке №1 Веснянского избирательного округа №39 — это в Белорусском университете физкультуры. Здесь же Александр Лукашенко пообщался со студентами и другими избирателями.

Именно на этом участке в день выборов чувствуется особая торжественность и особое волнение. Голосует все-таки Президент Республики Беларусь. Сегодня Александра Лукашенко ждали с самого утра.

Ольга Валерьевна сегодня в красном. Чтобы было торжественно и заметно. Зарегистрировать президента и выдать ему бюллетень – ее обязанность. Ощущение – двоякое.

Ольга Бунина, член участково-избирательной комиссий №1 Веснянского избирательного округа Минска:

Волнение есть, потому что это очень торжественное событие для нашей избирвательной комиссии. Но уже привычно, потому что неоднократно Александр Григорьевич приезжал к нам голосовать, мы уже общались

Глава государства прибывает ближе к полудню. На выборы он приехал с младшим сыном Николаем. В руках — паспорт. Его хоть и знают в лицо, но в документ все равно заглядывают. Выдают бюллетень. В кабинке для голосования выбирать предстоит из четырех кандидатов.

За кого отдал свой голос избиратель Лукашенко – не рассказал. А вот свое мнение о роли местных советов Президент Лукашенко не скрывал. Белорусский лидер считает: будущий депутат идет за поддержкой к человеку, получает ее, в ответ же должен сдержать свои обещания.

Александр Лукашенко:

У нас пока Советы после выборов недостаточно контактируют с народом. Не везде — есть разные депутаты, есть разные Советы. Я лично хотел бы, чтобы после этих выборов ситуация кардинально поменялась в нужном направлении. Местные советы должны работать с населением, очень много работать. Когда-то я об этом сказал, но, наверное, в обществе не очень-то прислушались или не очень прижилось пока: Советы, вместе с профсоюзами, другими общественными организациями — ветеранскими, женскими — являются опорой, столпами нашего общества. В этом их суть.

Спрашивать с депутатов нужно за те вопросы, замечает Президент, которые они вправе и в силах решать. Ответив на вопросы, глава государства не спешил покинуть участок. Он прошелся в буфет, которые специально оборудуют в местах голосования.

Еще долго Александр Лукашенко общался с избирателями. Они хоть и знали, что здесь может появиться Президент, но все равно как-то не ожидали такой встречи. Между тем, на участке шло голосование. Традиционно среди избирателей немало спортсменов и студентов.

- Я очень ответственно подошла к этому дню, изучила все листовки и выбрала одного из кандидатов.

- Выбор было делать не тяжело, выбирали молодого — молодое поколение что-то новое внесет.

Уже на выходе глава государства заметил именитую спортсменку, параолимпийскую чемпионку в лыжных гонках Людмилу Волчек. Она как раз направлялась голосовать.