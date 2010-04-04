Фото. А. Лукашенко: Независимость — это самое дорогое и святое, что может быть у нашего человека

Христиане всего мира отмечают Воскресение Господне. В этом году праздник Пасхи совпал у православных, католиков и протестантов. Торжества прошли в храмах Беларуси. Свято-Духов кафедральный собор в Минске по традиции посетил и Президент Александр Лукашенко.

Этот праздничный день начался ещё ночью, когда в Минск специальным рейсом из Иерусалима был доставлен благодатный огонь. Накануне представители белорусского экзархата направились к Гробу Господню, чтобы частицу православного чуда привезти на родную землю. Десятки верующих со всей Беларуси встречали огонь в Национальном аэропорту, и каждый старался зажечь свечу, чтобы привезти к себе домой частичку чудодейственного пламени.

Из аэропорта огонь доставили в Свято-Духов кафедральный собор. Его прибытие на белорусскую землю и в главный православный храм было ознаменовано торжественным благовестом, крестным ходом и пасхальным богослужением, которое совершил Митрополит Филарет.

Несмотря на всенощное богослужение, где присутствовали сотни верующих, на площади перед двумя главными храмами — православным и католическим потоки людей не прекращаются. Прихожане всех вероисповеданий поздравляют друг друга с Пасхой, которая в этом году совпала у всех христиан.

Праздник Пасхи, к которому верующие готовились несколько недель, достиг своей кульминации. В Свято-Духовом кафедральном соборе и католическом архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии проходят богослужения.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Радуйтесь, радуйтесь! Твой Сын воскресе, тредневен из гроба. Приветствую всех вас со святой Пасхой, с победой жизни над смертью с победой Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь!

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:

Віншую ўсіх вас з гэтым святам святаў, з Пасхай Хрыстовай. Радасных святаў, радаснай Пасхі. Счасця, бласлаўлення уваскрэслага Езуса. Хрыстос уваскрос! Алелуя!

По традиции, на пасхальном богослужении присутствовал и Президент Беларуси. Также в стенах храма собрались чиновники всех рангов, дипломатический корпус и представители общественных организаций. Многие пришли со своими семьями и детьми.

Митрополит Филарет поздравил всех словами пасхального приветствия.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Воистину воскресе Христос. И мы, в определённый день и час, воскреснем и предстанем пред лице Господа нашего и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Всю торжественную службу по случаю Пасхи Александр Лукашенко был в храме. Когда богослужение завершилось Президент сердечно поздравил всех верующих Беларуси с праздником и отметил, что именно Господь подарил всем верующим этот праздник в один день.

Александр Лукашенко:

Просто вам хочу сказать, что я делал и буду делать спокойно, тихо, если надо ответить громко — значит, громко — я всегда буду защищать интересы, ваши интересы, интересы нашего народа, нашей Церкви, во имя чего она сегодня трудится. Независимость — это самое дорогое и святое, что может быть у нашего человека материально. И нисходит оно, происходит оно изнутри, от души человеческой, от духовного. Поэтому, давайте беречь нашу землю, хранить и приумножать наши богатства вместе.

В эти праздничные дни Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет отмечает свой юбилей. Глава государства не мог обойти стороной этот факт и поздравил Владыку с днем рождения. Также Александр Лукашенко поблагодарил Митрополита Филарета за заслуги перед Родиной и Церковью.

Александр Лукашенко:

Позвольте мне сегодня от имени этих людей поблагодарить Вас за то доброе, что вы сделали для белорусского народа. Вы — Герой Беларуси, один из первых, вас очень любит и ценит белорусский народ. И я бы очень хотел, чтобы Господь нам посылал только таких служителей церкви, чтобы Ваши коллеги, мои коллеги, с которыми мы служим белорусскому народу, были похожи на Вас, были искренни в своих помыслах и в своих действиях.

Пасхальные торжества имеют и свои атрибуты. В этот день принято дарить подарки, символизирующие праздник. По традиции Президент Беларуси и Владыка Филарет, поздравляя друг друга с праздником, обмениваются подарками. Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси подарил Александру Лукашенко пасхальное яйцо с иконой воскресения Христова.

Глава государства в подарок всем верующим приподнес символ Пасхи — яйцо, созданное в уникальной технике Сожской скани, которую разработал белорусский мастер.

Этот день на самом деле нужно встречать вместе. С семьей, с родными и близкими людьми. Ведь даже сам праздник призывает к этому, объединив вместе всех верующих. Последний раз католическая и православная Пасхи встречались в один день в 2007 году. И, если верить календарю, такое совпадение можно ждать и в году следующем: согласно календарю, православные и католики отметят Пасху тоже в один день. Это будет 24 апреля.