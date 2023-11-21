Форум ректоров вузов Беларуси и Китая пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Стержень взаимодействия с КНР – экономика. Укрепляются и гуманитарные связи. Для участия в первом форуме ректоров учреждений высшего образования Беларуси и КНР в нашу страну прибыла представительная делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленарное заседание форума состоится 21 ноября в Минске в Национальной библиотеке. Будет подписано соглашение о создании китайско-белорусской ассоциации университетов, состоятся секционные заседания. Речь пойдет о развитии цифровой грамотности, применении технологий при организации образовательного процесса, дистанционном обучении и совместных программах подготовки кадров.