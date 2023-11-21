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Форум ректоров вузов Беларуси и Китая пройдёт в Минске

21 ноября 2023 06:39
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Новости Беларуси. Стержень взаимодействия с КНР – экономика. Укрепляются и гуманитарные связи. Для участия в первом форуме ректоров учреждений высшего образования Беларуси и КНР в нашу страну прибыла представительная делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум ректоров вузов Беларуси и Китая пройдёт в Минске-1

Пленарное заседание форума состоится 21 ноября в Минске в Национальной библиотеке. Будет подписано соглашение о создании китайско-белорусской ассоциации университетов, состоятся секционные заседания. Речь пойдет о развитии цифровой грамотности, применении технологий при организации образовательного процесса, дистанционном обучении и совместных программах подготовки кадров.

Форум ректоров вузов Беларуси и Китая пройдёт в Минске-4

В рамках визита, который продолжится до четверга, запланированы посещение наших вузов и ряд двусторонних встреч. Завтра гостей примет индустриальный парк «Великий камень».

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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