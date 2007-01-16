Форум - популярная форма общения

Один из основных столичных интернет-ресурсов, сайт Минского горисполкома, все чаще посещают любители интерактивно пообщаться на тему городской жизни. Только за последнее время - почти 600 обращений. О чем говорят на форуме столичной мэрии - изучили специалисты Управления идеологической работы Мингорисполкома. Как сообщил сегодня глава этой структуры Геннадий Курбеко, в числе самых популярных тем - обсуждение столичного транспорта.

Второе место держат за собой ЖЭСы. Тройку лидеров замыкают сообщения о дорогах и дорожном движении. Ещё довольно часто участники форума на сайте Мингорисполкома говорят и спорят об образовании и коммунальных услугах. Форум внимательно читает администрация сайта с целью узнать, что же волнует сегодня горожан. При этом администрация напоминает: гораздо эффективней будет не только озвучить на форуме какую-либо городскую проблему, но и продублировать содержание письмом. По адресу: Карла Маркса, 8, отдел писем и приема граждан Мингорисполкома.