Форум патриотических сил – какие мероприятия пройдут в Минске 9 августа?

Новости Беларуси. Форум патриотических сил пройдет 9 августа в Минске. Свое участие в нем подтвердили полтора десятка субъектов гражданского общества – это объединения и политические партии конструктивного толка. Патриоты соберутся в Купаловском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обсудят опыт противодействия угрозам национальной безопасности и санкционному давлению, а также перспективы партийного строительства и способы достижения народного единства и согласия. Присоединится, но уже к культурной части программы, могут и простые минчане. В 19:30 в Александровском сквере начнется концертная программа под общим слоганом «Любимую не отдают», а после состоится автопробег участников акции. Машины, украшенные государственной символикой, проедут по улицам Минска. Подробности здесь.