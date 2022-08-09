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Форум патриотических сил – какие мероприятия пройдут в Минске 9 августа?

09 августа 2022 07:23
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Новости Беларуси. Форум патриотических сил пройдет 9 августа в Минске. Свое участие в нем подтвердили полтора десятка субъектов гражданского общества – это объединения и политические партии конструктивного толка. Патриоты соберутся в Купаловском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум патриотических сил – какие мероприятия пройдут в Минске 9 августа?-1

Они обсудят опыт противодействия угрозам национальной безопасности и санкционному давлению, а также перспективы партийного строительства и способы достижения народного единства и согласия. Присоединится, но уже к культурной части программы, могут и простые минчане. В 19:30 в Александровском сквере начнется концертная программа под общим слоганом «Любимую не отдают», а после состоится автопробег участников акции. Машины, украшенные государственной символикой, проедут по улицам Минска. Подробности здесь.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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