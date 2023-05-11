Форум молодёжи Союзного государства пройдёт 11–12 мая

Новости Беларуси. Укрепить существующие между двумя странами связи и установить новые: с простой и понятной целью объединит 11 мая представителей юного поколения Беларуси и России масштабное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный культурно-образовательный форум Союзного государства продлится два дня.

В Минске его участникам организаторы подготовили множество активностей от дискуссии о векторах развития до мастер-класса по сплочению команды. В планах на пятницу, 12 мая, семинары и презентации проектов. Гостями мероприятия станут белорусские и российские эксперты из различных сфер: историки, политологи, журналисты, лидеры молодежных объединений.