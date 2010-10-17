Формула избирательного участка – не менее 20 и не более трех тысяч человек

Предвыборная кампания продолжает неукоснительно двигаться вперед. Уже сегодня территориально известно, где именно избиратели отдадут свой голос. Не менее 20 человек и не более трех тысяч.

Вот она формула будущего избирательного участка. Учреждения образования, дома культуры, предприятия и сельсоветы. В общем-то, привычные для нас места.

До апогея предвыборной гонки – еще целых два месяца. А в населенном пункте, куда мы приехали наугад, оказалось, большинство определилось, пойдут ли на выборы. Во всяком случае, на вопрос, где по обыкновению стоят урны для голосования – ответили все.

Хотя голосовать в стенах местной школы привыкли не только жители, но и сама петковичская школа. Она становилась участком для голосования еще с 88 года. И на этот раз местные изберкомы не стали вносить изменения.

Алина Мартинович, директор петковичской школы (Дзержинский район):

В день выборов устанавливаются кабинки в данном месте для избирателей. А здесь, обычно, мы располагаем столы, где находятся члены избирательной комиссии.

В данном случае, говорит директор школы, «обычно» – хорошее слово. Обычно, в день голосования – 100% явка. И избиратели привыкли к тому, что выборы – это праздник.



А еще избиратели привыкли опускать бюллетни в эти самые урны. С ними в школе уже выбирали депутата местного совета. И подписи членов изберкома на них еще с тех пор.

Вот она – декларация о доходах и имуществе, которую предстоит заполнить лицам, выдвинутым кандидатами в президенты. На неделе в центриберкоме были озвучены нюансы ее заполнения. Надо заметить, ответственного и серьезного дела. Секретарь ЦИКа вспомнил случаи, когда неточности в декларации стали причиной отстранения кандидата от дальнейшего участия в избирательной кампании.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Во время предыдущей парламентской кампании один из граждан не указал мотоцикл, который у него во время пожара сгорел в сарае, но остался на учете в ГАИ. Мотоцикла нет, на учете стоит, сведения запросили в ГАИ – на этом основании ему отказали. Недостоверные сведения указал.

Старший инспектор ГАИ уже готов к тому, что, возможно, именно он будет проверять информацию в декларации кандидата на соответствие действительности.

Дмитрий Ткачев, старший инспектор УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сколько и какие транспортные средства были зарегистрированы или сняты с того или иного кандидата в президенты Республики Беларусь. Есть у нас фамилию, имя, отчество кандидата. Мы запрашиваем в базе данных. И база данных выдает.

Данные этой базы, как говорится, не обманут. Утаить сведения, скажем, о наличии у кандидата 20 автомобилей вряд ли получится.

К слову, помимо ГАИ с особой тщательностью данные кандидатов будут проверять еще в несколько государственных органах: Министерстве по налогам и сборам, госкомитете по имуществу. Там и учтут нововведения, в доказательство той же сверхлояльности ЦИКа, 20% своего дохода кандидат в праве не упоминать. Да и собирать декларации со всех близких родственников тоже не надо.

Надежда Киселева, заведующий организационно-правовым отделом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сведения о доходах и имуществе кандидата в Президенты, его супруги, а также близких родственников центральная комиссия не позднее, чем на четвертый день после регистрации кандидата в Президенты, передает в средства массовой информации для опубликования.

В тему имущества и распоряжения им трудно не вспомнить о намерениях одного из претендентов на главный государственный пост продать квартиру во имя дополнительных средств на избирательную кампанию. Здесь и стало понятно: знать закон не только нужно, но и необходимо.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Максимальный взнос собственных средств в избирательный фонд не должен превышать 1,5 млн. Семья получает определенную гарантию, что до последней копейки на избирательную кампанию они не будут использованы, потому что, если он направит их в избирательный фонд, то просто-напросто потеряет возможность участвовать в избирательной кампании.

Анна Бунькова, Максим Сацукевич, Евгений Пивненко на неделе об очередных шагах предвыборной гонки