Forbes вычислил три главных секрета миллиардеров

Журнал Forbes провел интервью с более чем десятью миллиардерами и еще большим числом мультимиллионеров и выделил три ключевых фактора, которые объединяют самых богатых людей планеты.

Первый секрет по-настоящему богатых людей состоит в том, что они не боятся потерпеть неудачу. Каждый из миллиардеров, по меньшей мере, единожды принимал ошибочные для бизнеса решения, однако непременно извлекал из неудач уроки.

Второй секрет по-настоящему богатых состоит в том, что они креативно смотрят на проблемы, связанные с источниками новых прибылей. Акулы бизнеса никогда не довольствуются достигнутым и всегда критично оценивают свои завоевания, пытаясь добиться большего.

Третьим секретом миллиардеров журнал называет удачную женитьбу. Forbes подчеркивает, что, говоря о счастливом супружестве, вовсе не имеет в виду богатых наследниц, хотя состояние избранницы отнюдь не является недостатком.

«Критически важно иметь супругу, которая поддерживает тебя, и, что еще важнее, верит в твое продвижение вверх», — отмечает издание. При этом правильный выбор спутницы жизни назвали главным источником своего капитала все «селфмейдмены», составившие состояние в первом поколении.

Третий «секрет успеха миллиардеров» имеет, пожалуй, самую спорную «обязательность», в том числе и по версии самого Forbes. Ранее журнал выяснил, что почти каждый десятый в мире миллиардер из рейтинга Forbes, является потенциальным женихом, так как либо разведен, либо вообще никогда не сочетался узами Гименея, сообщает NEWSru.com.

Так, самым завидным женихом планеты с точки зрения материального достатка является обладатель 16-миллиардного долларового состояния (по итогам 2008 года) 67-летний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который находится в разводе с 1993 года. А российский миллиардер Михаил Прохоров был признан журналом вторым по размеру своего состояния завидным женихом планеты.