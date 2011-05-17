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Фонтаны Минска

17 мая 2011 15:17
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Без фонтанов не обходится ни один уважающий себя город. В Риме, Дрездене, Санкт-Петербурге их количество измеряется сотнями. Минск не отстает.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ

В прошлом году в Парке Победы был запущен Центральный фонтан, расположенный посреди водоема. Его уже окрестили самым высоким в столице. 16 из 38 струй этого фонтана взмывают вверх более чем на 20 метров. Воду подает построенная рядом насосная станция. Силу и неутомимость воды подчеркивает оригинальная подсветка.

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САМЫЙ СТАРЫЙ

Фонтаны в парке Победы к тому же одни из самых молодых. Но есть в Минске источники «почтенного» возраста. Старейшему из них — «Мальчику с лебедем» — уже больше 135 лет. Он был установлен в Александровском сквере в память о пуске первого в городе водопровода. Спустя годы фонтан все также любим минчанами.

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САМЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ

Семьсот! Таким количеством струй может похвастать фонтан на площади Независимости. Для его наладки даже пришлось пригласить специалистов из Германии. Уникальный водный рисунок вкупе с иллюминацией создают необычное настроение.

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САМЫЙ КРУПНЫЙ

Фонтан у Театра оперы и балета под стать соседу. Величественный и огромный — 70 метров в длину. В центре огромная чаша — «сцена», от которой по ступеням вниз разливаются каскады воды — «зрители». Даже подсветка фонтана белая, в тон зданию театра.

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САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ

«Жили у бабуси два веселых гуся». Поставить тяжелые сумки с покупками и на несколько минут оказаться в сказке — таково предназначение этого фонтана и общей скульптурной композиции у Комаровского рынка. Горка, в которой купаются бронзовые гуси, не раз признавалась лучшим фонтаном Минска.

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Пышные и скромные, крупные и миниатюрные, сложные и незатейливые. Все фонтаны Минска работают по строгому графику. В будни — с 9 до 22, в выходные — на два часа больше. Обслуживаются фонтаны специальной бригадой, которая следит за исправностью оборудования и чистотой воды. Причем если старые фонтаны приходится ежедневно осматривать на предмет неполадок, то новые «сообщают» о проблеме сами. На них установлена компьютерная система управления. Так, фонтан у Театра оперы и балета «общается» с инженером посредством SMS.

Причины же неполадок для всех фонтанов одни: отдыхающие путают водомет с озером и в нем купаются, сбивая ногами форсунки; для большего эффекта льют в воду шампунь; бросают в фонтан пустые бутылки и другой мусор.

# общество # Здания Минска

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