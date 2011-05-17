Без фонтанов не обходится ни один уважающий себя город. В Риме, Дрездене, Санкт-Петербурге их количество измеряется сотнями. Минск не отстает.
САМЫЙ ВЫСОКИЙ
В прошлом году в Парке Победы был запущен Центральный фонтан, расположенный посреди водоема. Его уже окрестили самым высоким в столице. 16 из 38 струй этого фонтана взмывают вверх более чем на 20 метров. Воду подает построенная рядом насосная станция. Силу и неутомимость воды подчеркивает оригинальная подсветка.
САМЫЙ СТАРЫЙ
Фонтаны в парке Победы к тому же одни из самых молодых. Но есть в Минске источники «почтенного» возраста. Старейшему из них — «Мальчику с лебедем» — уже больше 135 лет. Он был установлен в Александровском сквере в память о пуске первого в городе водопровода. Спустя годы фонтан все также любим минчанами.
САМЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ
Семьсот! Таким количеством струй может похвастать фонтан на площади Независимости. Для его наладки даже пришлось пригласить специалистов из Германии. Уникальный водный рисунок вкупе с иллюминацией создают необычное настроение.
САМЫЙ КРУПНЫЙ
Фонтан у Театра оперы и балета под стать соседу. Величественный и огромный — 70 метров в длину. В центре огромная чаша — «сцена», от которой по ступеням вниз разливаются каскады воды — «зрители». Даже подсветка фонтана белая, в тон зданию театра.
САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ
«Жили у бабуси два веселых гуся». Поставить тяжелые сумки с покупками и на несколько минут оказаться в сказке — таково предназначение этого фонтана и общей скульптурной композиции у Комаровского рынка. Горка, в которой купаются бронзовые гуси, не раз признавалась лучшим фонтаном Минска.
Пышные и скромные, крупные и миниатюрные, сложные и незатейливые. Все фонтаны Минска работают по строгому графику. В будни — с 9 до 22, в выходные — на два часа больше. Обслуживаются фонтаны специальной бригадой, которая следит за исправностью оборудования и чистотой воды. Причем если старые фонтаны приходится ежедневно осматривать на предмет неполадок, то новые «сообщают» о проблеме сами. На них установлена компьютерная система управления. Так, фонтан у Театра оперы и балета «общается» с инженером посредством SMS.
Причины же неполадок для всех фонтанов одни: отдыхающие путают водомет с озером и в нем купаются, сбивая ногами форсунки; для большего эффекта льют в воду шампунь; бросают в фонтан пустые бутылки и другой мусор.