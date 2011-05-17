Фонтаны Минска

Без фонтанов не обходится ни один уважающий себя город. В Риме, Дрездене, Санкт-Петербурге их количество измеряется сотнями. Минск не отстает. САМЫЙ ВЫСОКИЙ В прошлом году в Парке Победы был запущен Центральный фонтан, расположенный посреди водоема. Его уже окрестили самым высоким в столице. 16 из 38 струй этого фонтана взмывают вверх более чем на 20 метров. Воду подает построенная рядом насосная станция. Силу и неутомимость воды подчеркивает оригинальная подсветка.

САМЫЙ СТАРЫЙ Фонтаны в парке Победы к тому же одни из самых молодых. Но есть в Минске источники «почтенного» возраста. Старейшему из них — «Мальчику с лебедем» — уже больше 135 лет. Он был установлен в Александровском сквере в память о пуске первого в городе водопровода. Спустя годы фонтан все также любим минчанами.

САМЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ Семьсот! Таким количеством струй может похвастать фонтан на площади Независимости. Для его наладки даже пришлось пригласить специалистов из Германии. Уникальный водный рисунок вкупе с иллюминацией создают необычное настроение.

САМЫЙ КРУПНЫЙ Фонтан у Театра оперы и балета под стать соседу. Величественный и огромный — 70 метров в длину. В центре огромная чаша — «сцена», от которой по ступеням вниз разливаются каскады воды — «зрители». Даже подсветка фонтана белая, в тон зданию театра.

САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ «Жили у бабуси два веселых гуся». Поставить тяжелые сумки с покупками и на несколько минут оказаться в сказке — таково предназначение этого фонтана и общей скульптурной композиции у Комаровского рынка. Горка, в которой купаются бронзовые гуси, не раз признавалась лучшим фонтаном Минска.