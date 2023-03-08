Флорист теперь официальная профессия в Беларуси. Чего хотят женщины к 8 Марта – рассказал профессионал со стажем

Новости Беларуси. 8 Марта – самый цветочный праздник в году, ведь именно через нежные букеты мужчины высказывают свою любовь к женщинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в 2023 году торжество особенное и для белорусских флористов, ведь эта профессия стала официальной в нашей стране и внесена в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий. Теперь они не просто продавцы цветов, как раньше писали в трудовой книжке, а профессионалы, которые виртуозно владеют чувством вкуса, трендами и языком цветов. Что на 8 Марта хотят женщины – в материале Галины Буро.

В холодильнике у нас бывает разный ассортимент. И ты смотришь на это и уже рождаются картинки, что бы можно было сделать вот с этим цветком, а что вот с этим, как они между собой сочетаются.

Зелень эвкалипта, кустовые розы, ранункулюс, несколько веточек гениста с тонким вишневым ароматом. Плюс знания и опыт. А они у Яны Плютовой немалые – семь лет работает флористом, из них пять – в собственном цветочном магазине в Гродно. Ее роман с флористикой начался по воле случая и оказался любовью всей жизни. Образование художника-педагога помогает, ведь букет, как и любое произведение искусства, подчиняется законам композиции. В цветы вплетает чувство вкуса и модные тенденции.

Яна Плютова, руководитель студии флористики:

Самые любимые, конечно, и востребованные цветы у нынешних барышень – это пионы, пионовидные розы. И в сезон зима-весна – ранункулюсы или лютики. А вот с цветами на 8 Марта не поспоришь: тюльпан – это классика вне времени. Сегодня есть махровые и пионовидные сорта, необычные бутоны и цвета. Усовершенствованная классика – это уже крашенные гвоздики, они на пике моды. 101 роза, по мнению флориста, скорее, стереотип. Тем более, сегодня из трендов уходят круглые формы букетов, популярна асимметрия. Немалую роль играет упаковка – дурной тон, когда она доминирует над цветами. Кстати, возвращается в моду прозрачная пленка.

Галина Буро, корреспондент:

Голландия, Кения, Эквадор, Израиль – география этих цветов широкая. Но сегодня есть и одна тенденция – все больше белорусских фермеров начинают выращивать цветы. Например, эти пионовидные тюльпаны с гродненской пропиской. Кстати, некоторые клиенты хотят букеты именно из белорусских цветов. Другие просят добавить в композицию пирожные, напитки или мягкую игрушку. А есть и те, чьи лав-стори буквально сопровождает магазин.

Яна Плютова:

Молодой человек заказывает чуть ли не каждую неделю цветы, очень старается. Потом он очень нервничает и говорит, что ему нужен букет на предложение, что-то очень особенное. Потом молодые люди приходят к нам за свадебным букетом, уже вдвоем. Следующим этапом, конечно же, выписка. И у нас реально есть такие клиенты. С февраля в Беларуси появилась официальная профессия флорист. Теперь ее можно указывать в договоре и в трудовой книжке, а таким работникам устанавливать разряд и квалификацию. Яна Плютова уверена: это лучший подарок для нее на 8 Марта.

Яна Плютова:

Флористическое сообщество этого ждало очень давно, потому что у нас существует большое количество настоящих профессионалов. Поэтому, конечно, официальное закрепление статуса флориста – это очень большой шаг. Это повышает статус профессии, ее престижность.