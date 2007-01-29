Центральный ботанический сад станет одним из самых современных в мире. Правда таким он будет только после масштабной реконструкции. Она продлится до 2010 года. Но и в этом году благоустроят основные аллеи и завершатся очистку озера. А 1 мая откроется новая экспозиционная оранжерея. Реконструкция ботанического ведется с 2003 года. За это время модернизированы все фондовые оранжереи, каждая из которых имеет свой микроклимат (влажность и температуру), - отметил директор Центрального ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси Владимир Решетников.



Флора всего мира под одной крышей - вот что будет представлять собой новая экспозиционная оранжерея. В центре разместится влажный тропический лес, кактусы и растительность субтропиков - по секциям. Еще в этом году благоустроят аллеи. Ботаническому скоро 75 лет, а такая масштабная реконструкция - впервые. Сменится не только облик. Коллекция увеличится до 10 тысяч разновидностей и сортов растений.



"Одна из целей реконструкции - пополнение коллекции растений. Мы реконструируем водный комплекс. У нас будут представлены водные растения как Беларуси, так и сопредельных стран. Это очень интересная группа растений, но до сих пор она была представлена единичными экземплярами в каких-то замкнутых помещениях", - подчеркнул Владимир Решетников.

Приводят в порядок и озерный комплекс. Сейчас ведутся работы по очистке и укреплению береговой зоны. Весной озеро снова заполнят водой, а к лету здесь появятся дорожки и беседки.