В Беларуси стартовала акция ГАИ "Привет! "Фликерам" - зеленый свет!". Ее цель - предупреждение аварий с участием детей, особенно в темное время суток, а также разъяснение правил дорожного движения, в соответствии с которыми пешеходы в темное время обязаны обозначить себя световозвращающими элементами. Акция будет проводиться ежемесячно в каждой области. Сейчас мероприятия проходят в столичной. В школах проводятся викторины, по итогам которых победителей награждают световозвращающими элементами. По статистике в осенне-зимний период происходит больше всего аварий с участием детей. За 10 месяцев этого года на дорогах страны произошло более 660 ДТП, в которых пострадали дети. 53 человека погибли, 649 получили ранения.