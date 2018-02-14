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Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?

14 февраля 2018 18:43
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Новости Беларуси. От ГАИ с любовью, 14 февраля необычно поздравили автолюбителей с романтическим праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?-1

   
14 февраля в Московском районе любой водитель мог получить в подарок фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятку. 

Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?-3

 К мероприятию присоединился белорусский клуб автолюбителей. Все вместе они дарили водителям подарки и хорошее настроение. 

Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?-5

 
Павел Игнатчик:  
Очень приятно, что сегодня в день влюблённых ГАИ думает о нас. Хоть и окрылены любовью, будем изучать правила дорожного движения. 

Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?-7

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:  
Такие акции способствуют дорожному взаимопониманию и безопасности наших дорог.   

# общество # Фотофакт # ГАИ # Павел Игнатчик

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