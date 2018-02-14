Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?

Новости Беларуси. От ГАИ с любовью, 14 февраля необычно поздравили автолюбителей с романтическим праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



14 февраля в Московском районе любой водитель мог получить в подарок фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятку.

К мероприятию присоединился белорусский клуб автолюбителей. Все вместе они дарили водителям подарки и хорошее настроение.



Павел Игнатчик:

Очень приятно, что сегодня в день влюблённых ГАИ думает о нас. Хоть и окрылены любовью, будем изучать правила дорожного движения.