Фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятка: как в Московском районе поздравили автолюбителей с Днём влюбленных?

Новости Беларуси. От ГАИ с любовью, 14 февраля необычно поздравили автолюбителей с романтическим праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. От ГАИ с любовью, 14 февраля необычно поздравили автолюбителей с романтическим праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
14 февраля в Московском районе любой водитель мог получить в подарок фликер в виде сердечка, диск с ПДД и памятку.
К мероприятию присоединился белорусский клуб автолюбителей. Все вместе они дарили водителям подарки и хорошее настроение.
Павел Игнатчик:
Очень приятно, что сегодня в день влюблённых ГАИ думает о нас. Хоть и окрылены любовью, будем изучать правила дорожного движения.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Такие акции способствуют дорожному взаимопониманию и безопасности наших дорог.