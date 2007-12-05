Фликер сдал убийцу

В Полоцком районе сотрудниками патрульно-постовой службы за отсутствие световозвращающего элемента был остановлен мужчина: Неряшливый вид, неадекватное поведение и отсутствие документов удостоверяющих личность вызвали у милиционеров подозрение. Нарушителя правил дорожного движения доставили в милицию. В ходе проверки было выявлено, что мужчина ранее четырежды судим за кражи, находился в межгосударственном розыске за убийство. Теперь недисциплинированному пешеходу грозит 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

