Флаг и герб Республики Беларусь: в цвете полотнища заложен код благополучия и процветания

Ныне действующие символы суверенной страны Беларусь приобрела после общенационального референдума 1995 года. С тех пор атрибуты государственности узнаваемы во всем мире.

Праздник герба и флага Республики Беларусь в Минске отметили многотысячным парадом на Октябрьской площади. Ритуал чествования символов суверенитета для белорусов стал уже традицией. Восьмиметровое полотнище пронесли через площадь и подняли на флагштоке.

В геральдическом обществе до сих пор активно обсуждают смысловые значение, которые несут герб и флаг. Ведь уже в цвете полотнища заложен код благополучия и процветания.

Основной элемент в центре орнамента – ромб. Означает восходящее солнце. Фигуры справа и слева – символ благосостояния и богатства.

Марина Елинская, главный специалист департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, член Геральдического совета при Президенте Беларуси:

Государственный герб и государственный флаг в любой стране является идентификационным знаком. Когда мы смотрим на герб или видим развивающий флаг, мы представляем страну.

В хлопотной повседневности мы даже не замечаем, насколько велико присутствие в нашей жизни национальных символов государства. Возьмем элементарное: напечатанное на бланке ведомства или организации письмо, национальный паспорт. А еще видим герб на грамотах, благодарностях, дипломах, удостоверениях. И та самая «гербовая печать», которую ставят на документах.

Эталонные образцы символов суверенитета хранят в Национальном архиве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многоцветный, двухцветный и одноцветный в графическом и объемном вариантах. К слову, в Беларуси кроме эталонного описания существует еще и изображение, что даже в мировой практике большая редкость. Это позволяет точно изображать государственную символику. А оригинал от подделки отличить довольно просто.

Марина Елинская, главный специалист департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, член Геральдического совета при Президенте Беларуси:

Посчитайте лепесточки на цветочках льна. Если пять – это эталонное изображение, если шесть, которое тоже растиражировано, то это подделка.

Государственный флаг Республики Беларусь развевается на здании Парламента, Совмина, Госконтроля, судов, учреждений Нацбанка, местных исполнительных и распорядительных органов. В государственные праздники их вывешивают практически все ведомства, организации и даже сами граждане.

Символичное полотнище – обязательный атрибут и в экспедициях. Ведь в том, чтобы водрузить флаг, поднявшись по отвесной скале на тысячи километров, есть особый смысл, говорит альпинист со стажем. Команде Сергея Вариводы удалось взойти на десятки вершин, побывав практически на всех континентах мира.

Сергей Варивода, руководитель экспедиций проекта «Семь вершин»:

В сложную минуту флаг в штормовом рюкзаке – это очень мощный символ моральной поддержки. Когда альпинист идет к вершине, он движется на пределе своих сил, и всегда нужно что-то, что тебя в последнюю минуту побудит сделать несколько шагов для достижения цели.

Об олимпийской победе в Афинах Юлии Нестеренко до сих пор слава не утихает, хоть после соревнований и прошло семь лет. Сейчас спортсменка активно готовится к новым стартам: Кубку Европы и чемпионату мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка Афин-2004:

Вся команда будет выступать в национальной форме. Здесь у нас всегда герб, на спине большими буквами написано «Беларусь», и наша форма в цветах национального флага. Когда одеваешь эту форму, это нас подстегивает, нам помогает.

Вот и тогда это полотнище за тысячи километров от дома разделило с ней радость победы.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка Афин-2004:

Я была далеко, одна, только с тренером. И этот флаг был как кусочек Родины.

Свой талисман она хранит бережно. Все остальные вещи олимпийской чемпионки с национальной символикой нарасхват. Ведь ее заграничные друзья-коллеги дорогостоящим подаркам предпочитают сувениры с белорусским колоритом.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка Афин-2004:

Все просят что-нибудь с надписью «Беларусь».

Мощный стимул победы и поддержки. Трибуны болельщиков на любых ответственных матчах раскрашены в цвета национального флага. Спортивная форма, головные уборы и атрибуты.

Практически тот же ассортимент, но уже на прилавке столичного магазина в центре города.

Здесь, на витрине, экипировка с белорусским гербом, которая сделана в Канаде. Рядом хлопковые футболки в национальном колоре от неизвестного производителя. И это при том, что на эту одежду и головные уборы, как отмечает продавец, спрос в разы превышает предложение как у наших ребятишек, так и у заезжих туристов.

Продавец:

С символикой людям больше нравится. Когда заканчивается, мы стараемся больше заказывать, чтобы оно было в достатке, потому что большой спрос.

Пять белорусских предприятий выпускают бельевой и верхний трикотаж с использованием национальной символики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако креативных шляп, забавных варежек патриотической тематики отечественные производители пока предложить не могут.

Татьяна Пышкало, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:

Это то, над чем надо работать предприятиям, учитывая перспективы развития в спортивной индустрии. В ближайшие годы будет проходить чемпионат по хоккею, и наши предприятия будут делать по заказу Министерства спорта и туризма отдельные вещи.

На спортивных турнирах, на государственных праздниках, концертах и фестивалях. В красно-зеленом море в руках белорусов символ – в знак солидарности и единства. Ведь каждый из нас, независимо от возраста и профессий, в цветах национальной символики видит свой особый смысл.