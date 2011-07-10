ФК БАТЭ – телекомпания «Столичное телевидение». История и суть конфликта

На неделе борисовский клуб БАТЭ заявил об отзыве аккредитации у телеканала. Поводом послужил сюжет программы «Столичный футбол», который вышел в эфир в минувший понедельник. В нем журналисты указали на недопустимость оскорблений в адрес арбитра Александра Евневича, в которого с трибун неслись брань и пустые бутылки.

Позже в процесс включился и главный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко, но отнюдь не в качестве миротворца. Все это и зафиксировали журналисты СТВ.

И не только они: намедни дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола наказал борисовчан рублем и предупреждением. Но руководству клуба БАТЭ критика СТВ пришлась не по вкусу. Кто посмел!? Во всем были обвинены журналисты телеканала, которым теперь пытаются отказать от дома, то есть от стадиона.

Вечер четверга. Стадион «Динамо». Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА: «Минск» против бакинского «Олимпика». Белорусская команда смотрится интереснее. Евгений Лошанков удачно играет головой. Успех партнера точным ударом закрепляет Денис Сащеко. Гости из Азербайджана во втором тайме сокращают отрыв, но в следующий круг проходит минская команда.

А вот порадоваться за белорусских футболистов, на первый взгляд, некому. На трибунах – от силы 1000 любителей игры № 1. Какой уж тут большой футбол? Европейские турниры проходят, конечно, совсем в другой атмосфере. Впрочем, кое-что роднит происходящее на «Динамо» с поединками на «Уэмбли», «Ноу камп», «Сан-Сиро» и других мировых аренах.

Прямая трансляция. Ее ведет СТВ. 10 камер, 10 телеоператоров, а еще режиссеры, редакторы, комментаторы. И аудитория, которая у телетрансляции куда больше, чем та, что собралась на трибуне. Однако и тут признаем: телевнимание к белорусскому футболу еще недавно было, скорее, исключением из правил, нежели рядовым явлением.

Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

В наш век технологий, если тебя нет на телеэкране, то тебя нет вообще. Наш футбол и так, говоря откровенно, находится на невысоком исполнительском уровне. И чтобы как-то привлечь к нему дополнительное внимание, его в обязательном порядке нужно показывать.

Игорь Коленьков, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Без показа белорусского футбола на наших телеканалах он будет выглядеть как-то ущербно.

К истории вопроса. Еще в начале прошлого сезона чемпионат Беларуси по футболу появлялся на телеэкранах эпизодически, а уж прямыми трансляциями заниматься никто не хотел и вовсе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Матчи, если и показывались, то за полночь. Какие уж тут интересы болельщиков? А ведь болельщик в этой суете вокруг мяча – фигура едва ли не центральная. Исправить ситуацию взялась Федерация футбола Беларуси.

Андрей Чепа, пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

К сожалению, многие телекомпании не откликнулись на предложение Федерации футбола. Только телеканал СТВ выразил готовность транслировать матчи нашего внутреннего чемпионата. Конечно, это был большой риск с их стороны. Но, я считаю, что в тот момент мы спасли наш внутренний чемпионат для нашего телезрителя.

СТВ откликнулось на предложение, и вот наши телевизионные передвижные станции стали замечать то на одном стадионе, то на другом. А болельщики получили доступ к зрелищу, которого раньше они были лишены.

Игорь Коленьков, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Наконец, сбылась наша мечта, которую мы лелеяли с тех пор, как восемь лет назад появилась программа «Столичный футбол». С тех пор мы к этому стремились, шли.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Деньги на трансляции мы тратим собственные. И это очень серьезные финансовые затраты. В зависимости от стадиона, от удаленности, это может быть от 20 до 40 млн рублей.

За счет рекламы мы даже близко не можем отбить и вернуть эти деньги. Потому что на сегодняшний день интерес рекламодателей, к сожалению, минимален. Пока ни о какой рентабельности, в ближайшее время, я думаю, речь идти не может.

СТВ все же пошло на определенные жертвы и нашло место футболу в своей эфирной сетке. Казалось бы, вот он – хэппи-энд! В нашем рассказе можно ставить точку. Но, как выяснилось, радость простого болельщика разделяют далеко не все.

Во вторник на официальном сайте борисовского БАТЭ появляется следующее, надо признать, весьма категоричное заявление.

«Футбольный клуб БАТЭ принял решение о приостановлении действия выданных клубом аккредитационных карт и, кроме этого, в случае поступления заявок на аккредитацию своих представителей телеканалу СТВ в их удовлетворении будет отказано».

Вот так поворот событий! БАТЭ – уважаемая команда, флагман белорусского футбола и, казалось бы, именно борисовский клуб, давно проторивший дорожку в Европу, в первую очередь должен был приветствовать телекамеры на своем стадионе: это ведь так по-европейски! А тут грубо не лицеприятно: «В аккредитации – отказать!»

Зададимся, однако, вопросом: кого защищает от нашей телекомпании пресс-служба БАТЭ? Болельщиков? Это вряд ли. Им наши трансляции наверняка нужны. Чемпионат Беларуси? Но это ведь его представители пришли на СТВ в прошлом сезоне с просьбой о сотрудничестве! Так что же, по мнению БАТЭ, нельзя показывать по телевизору?

Вернемся к злополучному сюжету о матче БАТЭ — «Шахтер» в программе «Столичный футбол», после которого и разгорелись страсти.

Телевидение – штука простая, несмотря на всю технологичность. Как песня акына: что вижу, то и пою. Точнее, что видим мы, то видят и зрители! Тут не скроешься за пресс-релизом.

Андрей Жуков, начальник отдела судейства и инспектирования Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Как судьи должны реагировать? Ну, не знаю. Мне было неприятно, когда в мой адрес раздавались какие-то высказывания, летели какие-то предметы.

Я думаю, что руководство клуба и служба безопасности разберется в этом вопросе, и, я думаю, такого больше не повторится.

Виктор Гончаренко, остыв, извинился за свое поведение. Извинения были приняты, но БАТЭ никак не успокаивался.

«Это глупый вымысел и вздор, сфабрикованный «специалистами» канала».

Вымысел? Неужто? Или нам не верить собственным глазам? Дисциплинарный комитет принял сторону журналистов, вынеся БАТЭ предупреждение и штраф в 5 базовых величин. Деньги небольшие, но дело тут в принципе.

Есть такой документ – Регламент чемпионата Беларуси по футболу, который на сей счет высказывается довольно определенно.

«Клубы обязаны совместно с органами внутренних дел и иными правоохранительными структурами предпринять все возможные меры для обеспечения порядка и общественной безопасности на территории стадиона до, во время и после матча».

Будем надеться, здравый смысл возобладает. Эмоции руководства БАТЭ улягутся, вмешается Федерация, и вы, уважаемые зрители, вновь получите возможность видеть матчи нашего лучшего клуба в прямом эфире. Иначе, зачем вообще городить всю эту суету вокруг мяча?

После сюжета на СТВ футбольный клуб БАТЭ извинился перед арбитром