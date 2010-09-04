Физкультурно-спортивный праздник на «Минск-Арене» открыл Неделю спорта и здоровья в столице

Комплекс собрал целые семьи и даже школы. К слову, с презентации детско-юношеских школ столицы и началась акция. Всю неделю любителей активного образа жизни ждут интересные мероприятия.

Жизнь на роликовых колёсиках для школьницы Ангелины Мамедовой началась несколько лет назад. Увлечение быстрой ездой на своих двоих её никогда не подводило. Вот и сегодня девочка заехала на площадку главного спортивного комплекса страны. Тем более, повод подходящий — здесь торжественно стартовал новый проект «Неделя спорта и здоровья».

Ангелина Мамедова:

Я ощущаю, что я живу, я двигаюсь. Иногда после роликов, когда очень много покатаешься, ноги побаливают — ты чувствуешь, что ноги укрепляются, ощущаешь себя другим человеком.

Здоровая неделя включает в себя презентацию всех детско-юношеских школ Минска. Занятие по душе найдёт каждый — на выбор представлено более 30 дисциплин. От традиционных: баскетбола, фигурного катания до малоизвестных — флорбола и фрисби.

Открывали проект торжественно. Выступления артистов, спортсменов. А юные олимпийцы возложили цветы к обелиску Победы.

Михаил Юспа, начальник Управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Безусловно, эта акция, я думаю, послужит пополнению наших школ хорошими детьми, которые в будущем покажут себя на олимпийских играх.

После торжественной части Арена не опустела. Успеть на все мастер-классы и презентации, чтобы выбрать кружок по интересу приходили целыми семьями и даже школами.

Наталья Ухварёнок:

Я пришла со своим сыном, ему 9 лет. Я считаю, что это приобщает детей к здоровому образу жизни, занятию спортом.

Галина Найдёнова, учитель средней школы №15 Минска:

Мы сегодня пришли всей своей школой, вместе со старшими классами, чтобы познакомиться со всеми кружками, которые есть у нас в городе Минске, побывать на празднике.

Организаторы акции предлагают минчанам создавать свои команды и участвовать в многочисленных семейных спортландиях, состязаниях по конькобежному спорту и танцам. Вход на все мастер-классы и презентации бесплатный.

Еще в течение недели любой желающий может принять участие в «Неделе спорта и здоровья». Мастер-классы и презентации будут проводиться каждый день. Здесь же сразу можно записаться в любую выбранную спортивную школу. Единственная проблема в том, что выбор слишком широкий.