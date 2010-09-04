Физкультурно-спортивный праздник на «Минск-Арене» открыл Неделю спорта и здоровья в столице

Жизнь на роликовых колёсиках для школьницы Ангелины Мамедовой началась несколько лет назад. Увлечение быстрой ездой на своих двоих её никогда не подводило. Вот и сегодня девочка заехала на площадку главного спортивного комплекса страны. Тем более, повод подходящий — здесь торжественно стартовал новый проект «Неделя спорта и здоровья».
Ангелина Мамедова:
Я ощущаю, что я живу, я двигаюсь. Иногда после роликов, когда очень много покатаешься, ноги побаливают — ты чувствуешь, что ноги укрепляются, ощущаешь себя другим человеком.
Здоровая неделя включает в себя презентацию всех детско-юношеских школ Минска. Занятие по душе найдёт каждый — на выбор представлено более 30 дисциплин. От традиционных: баскетбола, фигурного катания до малоизвестных — флорбола и фрисби.
Открывали проект торжественно. Выступления артистов, спортсменов. А юные олимпийцы возложили цветы к обелиску Победы.
Михаил Юспа, начальник Управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Безусловно, эта акция, я думаю, послужит пополнению наших школ хорошими детьми, которые в будущем покажут себя на олимпийских играх.
После торжественной части Арена не опустела. Успеть на все мастер-классы и презентации, чтобы выбрать кружок по интересу приходили целыми семьями и даже школами.
Наталья Ухварёнок:
Я пришла со своим сыном, ему 9 лет. Я считаю, что это приобщает детей к здоровому образу жизни, занятию спортом.
Галина Найдёнова, учитель средней школы №15 Минска:
Мы сегодня пришли всей своей школой, вместе со старшими классами, чтобы познакомиться со всеми кружками, которые есть у нас в городе Минске, побывать на празднике.
Организаторы акции предлагают минчанам создавать свои команды и участвовать в многочисленных семейных спортландиях, состязаниях по конькобежному спорту и танцам. Вход на все мастер-классы и презентации бесплатный.
Еще в течение недели любой желающий может принять участие в «Неделе спорта и здоровья». Мастер-классы и презентации будут проводиться каждый день. Здесь же сразу можно записаться в любую выбранную спортивную школу. Единственная проблема в том, что выбор слишком широкий.