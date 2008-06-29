Физкультурно-оздоровительный праздник с размахом проходит в столице

Он приурочен к Дню Независимости Республики. Его торжественное открытие состоялось утром возле минского Дворца спорта на проспекте Победителей. Проведение подобных мероприятий во всех городах и районах Беларуси в канун главного государственного праздника страны стало уже хорошей традицией. Участие в них принимают десятки тысяч людей.



Как известно, в Беларуси нынешний год объявлен Годом здоровья. А здоровая нация — это прежде всего здоровая молодежь. Право открыть праздник предоставили парашютистам Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза Грицевца. Они стартовали утром с площадки Боровая с высоты более 1000 метров и прибыли прямо к открытию, приземлившись на площадке возле Дворца спорта.



В сегодняшнем спортивном празднике, по уже сложившейся традиции, непосредственное участие принял и Глава государства.