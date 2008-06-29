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Физкультурно-оздоровительный праздник с размахом проходит в столице

29 июня 2008 14:11
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Он приурочен к Дню Независимости Республики. Его торжественное открытие состоялось утром возле минского Дворца спорта на проспекте Победителей. Проведение подобных мероприятий во всех городах и районах Беларуси в канун главного государственного праздника страны стало уже хорошей традицией. Участие в них принимают десятки тысяч людей.

Как известно, в Беларуси нынешний год объявлен Годом здоровья. А здоровая нация — это прежде всего здоровая молодежь. Право открыть праздник предоставили парашютистам Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза Грицевца. Они стартовали утром с площадки Боровая с высоты более 1000 метров и прибыли прямо к открытию, приземлившись на площадке возле Дворца спорта.

В сегодняшнем спортивном празднике, по уже сложившейся традиции, непосредственное участие принял и Глава государства.
# общество

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