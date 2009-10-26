Физкультура в России может стать предметом ЕГЭ

Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что форма проведения уроков физкультуры в школах должна быть обновлена.

«Уроки физической культуры являются краеугольным камнем, стержневым вопросом в физическом воспитании наших школьников, а их сейчас 13 миллионов. Должен быть принят новый стандарт, урок физкультуры должен быть модернизирован, чтобы стать более интересным для ребят», - цитирует NEWSru.com заявление Мутко на пресс-конференции по итогам I Всероссийского спортивного форума «Россия - спортивная держава» в Казани.

В связи с этим Мутко считает, что число уроков физкультуры в школах должно возрасти с нынешних двух до трех, а еще лучше, до четырех в неделю.

«Можно и ввести полностью один день, например, как это сделали в Татарстане в вузах: суббота - день занятий физкультурой», - считает он.

Рассматривается также вопрос о введении своеобразного ЕГЭ по физкультуре. «Но вопрос этот непростой, требующий детального изучения и подготовки. Возможно, на первом этапе будут выбраны один-два пилотных региона для реализации этого проекта», - уточнил министр спорта.