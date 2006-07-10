Физические и психологические барьеры преодолимы, если людей объединяет общая цель

В летнем палаточном лагере "Круглое озеро-2006" сегодня соберутся более 50 здоровых молодых людей и столько же их сверстников с ограниченными физическими возможностями. Лагерь будет работать 10 дней на берегу Плещеницкого водохранилища в Логойском районе.

Вдохновителями идеи и организаторами лагеря выступили волонтеры объединения <Разные-Равные>. По мнению Вадима Колошкина, "физические и психологические барьеры преодолимы, когда молодежь действует сообща". Юноши и девушки, которые поселятся в лагере, будут делать все вместе - от приготовления обеда до организации вечерних концертов. Вадим считает, что такой опыт позволит как инвалидам, так и здоровым молодым людям чувствовать себя более уверенно в обычной жизни.

Общественная организация "Разные-Равные" проводит палаточный лагерь каждое лето начиная с 1999 года. "Меняется программа, участники, место проведения, но остается одно - стремление наладить взаимодействие молодых людей с разным уровнем физических возможностей. "Круглое озеро" - это своего рода испытание, но с каждым годом желающих проверить себя становится все больше", - отметил Вадим Колошкин.