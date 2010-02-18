Фирма «Полоника», принадлежащая Анжелике Борис, наживалась за счет граждан Беларуси и Польши

Неприятная, нелогичная и излишне шумная история с ивенецким домом поляков не смотря на то, что разрешилась в воложинском суде в соответствии с законом, породила множество комментариев.

Часть польских СМИ и некоторые персоналии по эту сторону белорусско-польской границы продолжают старательно придумать ей то одно, то другое объяснение.

Хозяйственный спор вокруг дома поляков в Ивенце, получивший ненужное, но громкое политическое продолжение, полностью исчерпан. Решением суда здание вернулось в собственность своих законных хозяев — Союза поляков на Беларуси.

И тем не менее, разобраться в глобальных причинах локального инцидента необходимо, в первую очередь для того, чтобы не столкнуться с подобным в будущем. Хотя глобальность причин, как выясняется, тоже относительна. И частично описывается старой формулой: основа политики — это всегда экономика.

Так, мотивы, которыми руководствовалась бывший председатель Ивенецкого отделения союза Поляков Тереса Соболь, примешивая в дело политику, в том числе международную, очевидны.

Призывая на помощь не имеющих никакого отношения к Ивенцу политических радикалов из группы Анжелики Борис, Тереса Соболь всего лишь хотела оставить за собой право контроля над объектом собственности — собственно ивенецким домом поляков. Вопрос в том, почему уже давно исключенная из Cоюза Поляков Анжелика Борис так рьяно взялась защищать чужие для нее интересы.

И здесь суть проблемы в экономике. Дело в том, что принадлежащая Анжелике Борис фирма «Полоника» давно сделала польский вопрос доходным для себя и расходным для налогоплательщиков, причем как в Польше, так и в Беларуси (хотя больше все же в Польше). Ведь формально занимающаяся культурными и образовательными проектами в своей деятельности, «Полоника» опиралась на иностранное финансирование. В 2008-2009 годах на различные мероприятия контора Борис получила из польской казны около 80 тысяч евро. При этом мероприятия проводились на платной основе, то есть с нарушением договоренностей между «Полоникой» и польской стороной.

Александр Янкевич, начальник управления координации и организации контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области:

— Во втором полугодии 2009 года в поле зрения областной налоговой инспекции попала «Полоника». Данная организация зарегистрирована в Гродно. Налоговая инспекция выяснила, что в своей коммерческой деятельности данная организация нарушала налоговое законодательство. «Полоника» получала от иностранной организации денежные средства

Одновременно с этим материалы уже белорусской проверки выявили нарушения в финансово-хозяйственной деятельности фирмы Анжелики Борис. Занимаясь фактически предпринимательством, а вовсе не культурными и гуманитарными акциями, «Полоника» незаконно получила доход в размере 40 миллионов белорусских рублей.

Александр Янкевич, начальник управления координации и организации контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области:

— Были установлены и другие нарушения законодательства — это и неправильное исчисление налогов, и нарушение приема наличных денежных средств.

Таким образом, одновременно нарушая договоренности с Польшей и законы Беларуси, Анжелика Борис поставила себя в очень неудобное положение. И тут подвернулся удобный случай изменить статус ситуации.

Подключившись к спору вокруг Польского дома в Ивенце, Анжелика Борис попыталась выставить себя причастной не к финансовым нарушениям, но к большой политике.

Так два отдельно взятых хозяйственных дела стали делом международным, выгоды в котором очевидно нет ни для белорусов, ни поляков, ни белорусских поляков.