Финский форвард ХК «Динамо» (Минск) Ханнес Хювенен переходит в «Ак Барс»

Слухи о возможности такого перехода циркулировали всю последнюю неделю, и вот юридическая сторона вопроса решена.

Безусловно, расставание с одним из самых продуктивных форвардов клуба – событие, заслуживающее особого внимания. Поэтому сделку с казанцами прокомментировал генеральный директор ЗАО ХК «Динамо-Минск» Александр Белый:

– Я бы предостерег от поисков какого-то двойного дна в этой ситуации – его просто нет. История развивалась следующим образом: желание заполучить Ханнеса в свои ряды казанцы озвучили еще до Нового года. Первой нашей реакцией также было недоумение: все-таки Хювенен очень полезен нашей команде. И все же, поразмыслив, решили, что было бы нечестно скрывать заинтересованность «Ак Барса» от самого игрока. Подобная же история была осенью 2003 года, когда в услугах нашего тренера Юлиуса Шуплера заинтересовался «Локомотив». Имея на руках контракт, мы могли пойти на принцип и не отпустить словака в Ярославль. Мы же предоставили право выбора Шуплеру, и в итоге расстались друзьями. Так и в этом случае: мы рассказали Хювенену о желании «Ак Барса» видеть его в своих рядах, и Ханнес попросил дать ему возможность попробовать себя в Казани. Его можно понять: КХЛ – сильная лига, но выступать в рядах ее чемпиона приятно вдвойне. Поэтому не стали чинить финну препятствий, тем более что его переход оформлен по всем правилам КХЛ, казанцы выплатят нам оговоренную сумму компенсации. Сейчас Хювенен ненадолго улетает на родину в Финляндию, откуда отправится в свою новую команду. Уверен, что у Ханнеса останутся самые теплые воспоминания о Беларуси и периоде выступления в рядах минского «Динамо».

В нынешнем сезоне Ханнес Хювенен провел в составе минчан 32 матча, заработав в них 27 бомбардирских баллов – 16 шайб и 11 голевых передач. Это второй показатель после Джеффа Платта, на лицевом счету которого 28 баллов (15+13), сообщает БЕЛТА.