Финские эксперты поделятся опытом с белорусскими пограничниками

Речь идет об охране водных участков границы.

Напомним, 21 октября Госпогранкомитет Беларуси официально вошел в единую систему Европейской границы. Беларусь сдерживает потоки нелегальных мигрантов и контрабандистов на самом протяженном участке границы ЕС — 1250 километров. И каждый восьмой километр госграницы Беларуси — водный. Европейский опыт здесь необходим. И один из первых практических шагов — встреча белорусов и финнов.

Сегодня гости побывают в Лидском погранотряде, где познакомятся с формами и методами охраны водной границы, а завтра пограничники отправятся в дозор на катерах.