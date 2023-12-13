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«Финансовая грамотность как отдельный предмет в школе не нужна». Как научить детей обращаться с деньгами?

13 декабря 2023 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Финансовая грамотность как отдельный предмет в школе не нужна». Как научить детей обращаться с деньгами?-1

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Финансовая грамотность как отдельный предмет в школьном образовании не нужна. В форме факультативов – да. У детей и так загруженная школьная программа. Но важно, чтобы преподаватели других дисциплин (математика, информатика, обществознание) умели свои предметы подстроить под более жизненные ситуации, чтобы таким образом повышать финансовую грамотность детей. Необязательно загружать детей дополнительным предметом в школе. Пускай будут более жизненные задачи на математике, пускай эти вопросы обсуждаются на обществознании, на информатике.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Григорий Азарёнок

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