Прямой эфир

Финансирование перспективных проектов увеличивается почти в 10 раз

19 февраля 2010 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На кредитование предпринимателей, желающих открыть своё дело, выделяется около 20 миллиардов рублей.

Получить кредит может любой, кто обоснует необходимость появления в Минске нового малого предприятия.

Александр Калиновский, заместитель председателя комитета Минского горисполкома, начальник управления предпринимательства:
Сегодня в Мингорисполкоме готовится решение о выделении бюджетных средств на микрокредитование индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций численностью до 15 человек, а также ремесленников.

Продолжается работа и по созданию в городе гарантийного фонда. Обсуждается возможность поддержки частных инновационных производств.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
— Из года в год количество эффективно сработавших индивидуальных  предпринимателей растет. Соответственно увеличивается его влияние на формирование городского бюджета. Опыт работы зарубежных специалистов показывает, что мы движемся в правильном направлении развития.

# Экономика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 февраля 2010 18:48

Пенсионерка погибла от упавшей с крыши сосульки в Минске

19 февраля 2010 17:08

Працягваецца адбор намінантаў на конкурс «Лепшы прадпрымальнік Міншчыны»

19 февраля 2010 17:05

У Старадарожскім раёне адбыўся злёт перадавікоў вытворчасцi