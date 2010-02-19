Финансирование перспективных проектов увеличивается почти в 10 раз

На кредитование предпринимателей, желающих открыть своё дело, выделяется около 20 миллиардов рублей.

Получить кредит может любой, кто обоснует необходимость появления в Минске нового малого предприятия.

Александр Калиновский, заместитель председателя комитета Минского горисполкома, начальник управления предпринимательства:

— Сегодня в Мингорисполкоме готовится решение о выделении бюджетных средств на микрокредитование индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций численностью до 15 человек, а также ремесленников.

Продолжается работа и по созданию в городе гарантийного фонда. Обсуждается возможность поддержки частных инновационных производств.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

— Из года в год количество эффективно сработавших индивидуальных предпринимателей растет. Соответственно увеличивается его влияние на формирование городского бюджета. Опыт работы зарубежных специалистов показывает, что мы движемся в правильном направлении развития.