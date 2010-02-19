Финансирование перспективных проектов увеличивается почти в 10 раз

Получить кредит может любой, кто обоснует необходимость появления в Минске нового малого предприятия.
Александр Калиновский, заместитель председателя комитета Минского горисполкома, начальник управления предпринимательства:
— Сегодня в Мингорисполкоме готовится решение о выделении бюджетных средств на микрокредитование индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций численностью до 15 человек, а также ремесленников.
Продолжается работа и по созданию в городе гарантийного фонда. Обсуждается возможность поддержки частных инновационных производств.
Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
— Из года в год количество эффективно сработавших индивидуальных предпринимателей растет. Соответственно увеличивается его влияние на формирование городского бюджета. Опыт работы зарубежных специалистов показывает, что мы движемся в правильном направлении развития.