Прямой эфир

Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартует 12 июня на Кургане Славы

12 июня 2023 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественное открытие финала республиканской военно-патриотической игры «Орленок» стартует сегодня с возложения цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартует 12 июня на Кургане Славы-1

Игра состоит из нескольких этапов: отборочный прошел в феврале-марте, районный в марте-апреле, областной в мае. Основные мероприятия республиканского этапа принимает столица на этой неделе.

Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартует 12 июня на Кургане Славы-4

Они пройдут на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. В этот раз в финале участвуют 12 команд – на пять больше, чем в предыдущем сезоне. Юных армейцев ждут военный быт и строевая подготовка, спортивные мероприятия, а также яркая культурная программа. Главная цель здесь – совершенствовать систему патриотического воспитания, повысить уровень допризывной подготовки и содействовать становлению активной гражданской позиции.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду
12 июня 2023 06:56

«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду

12 июня отмечают День России
12 июня 2023 06:42

12 июня отмечают День России

Учения по ликвидации очага опасной инфекции пройдут в Минской области
12 июня 2023 06:24

Учения по ликвидации очага опасной инфекции пройдут в Минской области