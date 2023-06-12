Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартует 12 июня на Кургане Славы

Новости Беларуси. Торжественное открытие финала республиканской военно-патриотической игры «Орленок» стартует сегодня с возложения цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра состоит из нескольких этапов: отборочный прошел в феврале-марте, районный в марте-апреле, областной в мае. Основные мероприятия республиканского этапа принимает столица на этой неделе.

Они пройдут на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. В этот раз в финале участвуют 12 команд – на пять больше, чем в предыдущем сезоне. Юных армейцев ждут военный быт и строевая подготовка, спортивные мероприятия, а также яркая культурная программа. Главная цель здесь – совершенствовать систему патриотического воспитания, повысить уровень допризывной подготовки и содействовать становлению активной гражданской позиции.