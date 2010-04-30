Финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2010» в Минске

Статус этого шоу вышел далеко за республиканские рамки, ведь решать судьбу красавиц будет международное жюри.

Это известные бизнесмены, телеведущие и шоумены из Австрии, Венесуэлы, Франции, России и Швеции.

Во Дворце спорта собрались сотни зрителей. За ярким и увлекательным действом наблюдает и Президент Беларуси. Александр Лукашенко находится в зрительном зале.

Финал конкурса стартовал вечером 30 апреля. Ему предшествовали региональные кастинги. За несколько месяцев из двух тысяч девушек отобрана 31 претендентка на титул главной красавицы страны. И лишь одна из них сегодня получит золотую корону, украшенную фианитами и топазами.

На этот конкурс приглашены множество иностранных гостей. Среди них такие известные исполнители, как Сергей Лазарев, Доктор Албан, группы «J-Морс», «3+2».

Девушкам предстояло четыре дефиле, в частности в купальниках и национальных костюмах.

Кроме главной красавицы страны, сегодня будут названы имена обладательниц и других не менее почетных титулов: «Мисс Спорт», «Мисс Талант», «Мисс Фото» и «Мисс Топ-модель-2010».