Фильмы, встречи и вокальные выступления – в центре «Ковчег» открыли фестиваль «Шукшинские дни»

К столетию белорусского кинематографа и 95-летию со дня рождения советского кинорежиссера, актера, сценариста, писателя Василия Шукшина в духовно-просветительском центре «Ковчег» торжественно открыли «Дни Василия Шукшина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 27 октября для всех желающих – показы фильмов, творческие встречи с артистами театра и кино, вокальные выступления известных музыкантов. Все они будут связаны с творчеством великого режиссера и писателя.

Монахиня Алексия (Юдина), директор духовно-просветительского центра «Ковчег»:

Мы должны вспомнить о нашем общем советском прошлом. Когда Россия, Украина и Беларусь были нераздельными странами, когда мы все были вместе, когда у нас было общее слово, наша общая культура и вообще, в принципе, наверное, то, что творил Василий Шукшин. У него такое неоценимое творчество. Это наше общее культурное достояние.

Вера Ергина, учредитель Устюженского городского благотворительного фонда имени Иерея Геннадия (Россия):

Жизнь тех людей простых, о которых писал Шукшин, очень интересна. Мне еще кажется, важно сказать такой девиз, которым Шукшин жил: «В любое трудное время, когда опускаются руки и когда уже ничего не хочется делать, всегда можно что-то делать, чтобы изменить ситуацию».