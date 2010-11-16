Фильм «Освенцим» шокировал Германию, критики призывают его запретить - трейлер

По словам режиссера, фильм является документальным. Однако, по мнению критиков, «Освенцим» для зрителей может стать невыносимой реальностью.

Немецкие критики призвали бойкотировать выход фильма немецкого режиссера Уве Болла «Освенцим», релиз которого запланирован на 2011 год. Многие критики считают трейлер к фильму, насыщенный кадрами гибели узников концлагеря в газовых камерах, вырывания зубов и в сожжения в крематории детских тел, «отвратительным и возмутительным».

Немецкий журнал Stern отмечает, что трейлер вызывает «возмущение, смятение и панический ужас». Обозреватель журнала Escapist Том Голдман заявил, что фильм показался ему отвратительным. По его мнению, для зрителей просмотр может оказаться слишком болезненным, сообщает «Столичное телевидение».

«Конечно, реальность невыносима, но здесь мы говорим о том, что в действительности напоминало бойню», - ответил режиссер фильма Уве Болл. По его мнению, зрители должны увидеть «настоящую, повседневную действительность» Третьего рейха. Болль сообщил, что убийства продолжаются в фильме всего 20 минут, а остальное время посвящено будням концлагеря.

Режиссер, который также сыграл в фильме «Освенцим» роль офицера СС, утверждает, что это - документальный фильм, хотя речь идет об игровом кино, сообщает «Столичное телевидение».

«Съемочная группа отправилась в «Освенцим», где мы сняли шокирующие сцены ... Мы постарались максимально объективно показать весь конвейер смерти. Четыре тысячи детей получали выстрел в голову, прежде чем их помещали в газовые камеры! .. Потом я отправился в немецкие школы и общался с молодыми людьми, которые понятия не имеют, что такое Освенцим, и это в немецких школах! Что уж говорить о других странах. .. Эти эпизоды тоже вошли в фильм», - отметил режиссер.

Часть съемок фильма проходила в Хорватии. Побывал Уве Болль и в Израиле, чтобы получить консультацию в музее Катастрофы Яд ва-Шем и посмотреть документальный материал. Болль выразил надежду, что «Освенцим» войдет в программу Берлинского кинофестиваля в 2011 году.

Между тем, критик Софи Альберс из журнала Stern считает, что слово «Освенцим» в сочетании с именем режиссера вызывает худшие опасения. Поскольку большинство фильмов Болл, прославившийся экранизациями компьютерных игр - Bloodrayne, Postal, Dungeon Siege, FarCry и других, провалились в прокате. Однако не все фильмы Уве Болл обозначены зрителями и критиками как «эталон безвкусицы»: в его фильмографии есть, в частности, несколько качественных псевдодокументальных картин о войне во Вьетнаме и Судане, сообщает «Столичное телевидение».

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