Фильм «Брестская крепость» выйдет на экраны 22 июня

Патриотическая драма «Брестская крепость» выйдет на экраны России и Белоруссии 22 июня в 4 утра, сообщил в четверг после презентации проекта, автор идеи и генеральный продюсер картины Игорь Угольников.

Как рассказал Угольников, идея создания фильма родилась три года назад, когда он был назначен на должность председателя телерадиовещательной организации Союзного государства.

Подобной картины о Великой отечественной войне, а именно - о героической обороне Брестской крепости еще не было.

Как рассказал продюсер, для написания сценария потребовалось поднять все военные архивы, при этом, к проекту подключались даже сотрудники ФСБ. То, что съемки полностью проходили в самой Брестской крепости, вызвало немало нареканий со стороны археологов, историков, ветеранов и даже экологов, которые выказывали беспокойство тем, что в крепости живет самая большая популяция летучих мышей, а взрывы или их имитация, которые неизбежны при съемках военного фильма, могут причинить вред животным, отметил он.

Но все эти проблемы, как заверил Угольников, «удалось решить».

В итоге, по мнению режиссера картины Александра Котта, несмотря на дотошное следование всем историческим фактам, получился не документальный фильм, а художественный фильм в виде «документальной реконструкции исторических событий».

«В съемках участвовал почти весь город, и это для его жителей было очень важно», - приводит РИА «Новости» слова Угольникова.

«Наверное, было бы дешевле снимать под Москвой или под Минском, но это было бы уже не то. Это место совершенно по-другому воздействовало и на московских, и на белорусских артистов», - сказал он.

Угольников признался, что сам процесс съемок для него был равнозначен взятию Брестской крепости, и теперь, после всех этих боев, он надеется, «что 22 июня в 4 часа утра фильм начнет свою жизнь».

Фильм планируется показать во всех странах СНГ, а в идеале - и всему миру, причем, в первую очередь, странам Европы.

Беспрецедентная по своему героизму оборона Брестской крепости продолжалась в течение длительного (по некоторым свидетельствам, до начала августа) времени. Последние дни их борьбы овеяны легендами. Тогда защитниками крепости были сделаны надписи на стенах: «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.».