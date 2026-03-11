Филиал «Минские кабельные сети» ведет строгий контроль потребления электроэнергии

Сотрудники филиала «Минские кабельные сети» проводят целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов самовольного безучетного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики отмечают, что такие действия негативно влияют на качество электроснабжения других потребителей. А также нередко становятся причиной пожаров и таят угрозу поражения электрическим током, что может привести к трагическим последствиям.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Любое вмешательство в работу приборов учета электроэнергии, срыв пломбы или самовольное подключение к электрическим сетям является правонарушением и влечет ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Если вам известно о случаях незаконного подключения к сетям или хищения электроэнергии, не нужно оставаться равнодушными. Сообщить о фактах правонарушения можно по номеру телефона 284-39-84. Специалисты гарантируют полную конфиденциальность.

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