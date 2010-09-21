Филиал ереванского коньячного завода в ближайшее время будет открыт в Беларуси

Беларусь и Армения наращивают потенциал. С начала года страны вдвое увеличили товарооборот. Он составил около 30 миллионов долларов.

Сегодня в Армении День независимости. С национальным праздником Президента Сержа Саргсяна и народ этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко. Республики активно сотрудничают в промышленности и сельском хозяйстве. И в ближайшее время в Беларуси будет открыт филиал ереванского коньячного завода.



Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь:

С Беларусью у нас прекрасные, добрые, открытые отношения. Так было всегда. В Беларуси живут несколько десятков тысяч армян. Не любить эту страну невозможно.