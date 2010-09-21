Прямой эфир

Филиал ереванского коньячного завода в ближайшее время будет открыт в Беларуси

21 сентября 2010 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь и Армения наращивают потенциал. С начала года страны вдвое увеличили товарооборот. Он составил около 30 миллионов долларов.

Сегодня в Армении День независимости. С национальным праздником Президента  Сержа Саргсяна и народ этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко. Республики активно сотрудничают в промышленности и сельском хозяйстве.  И в ближайшее время в Беларуси будет открыт  филиал ереванского коньячного завода.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь:
С Беларусью у нас прекрасные, добрые, открытые отношения. Так было всегда. В Беларуси живут несколько десятков тысяч армян. Не любить эту страну невозможно.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2010 19:26

В Минске прошла ярмарка вакансий для бывших заключенных

20 сентября 2010 19:24

Паспорта готовности к зиме получил каждый второй потребитель теплоэнергии в Минске

20 сентября 2010 17:50

На «Дожинках» победителям будут вручать телевизоры, холодильники, компьютеры и автомобили