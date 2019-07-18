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Фигурки Лесиков переедут на детские площадки

18 июля 2019 20:20
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Новости Беларуси. Сказочный лес в каждом районе. Фигурки Лесиков, которые встречают гостей на въезде в столицу, переедут на детские площадки и в парки,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фигурки Лесиков переедут на детские площадки-1

Сегодня талисман II Европейских игр можно увидеть в 5 точках города. Это въезды в Минск по брестской, витебской, гродненской, могилёвской трассах. Еще один стоит около стадиона «Динамо».

Фигурки Лесиков переедут на детские площадки-4

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству Минскзеленстрой
Насколько Игры горячи в воспоминаниях, и приезжают к нам туристы, у нас прошло такое знаковое мероприятие, а это как один из символов. Я думаю, это остается еще интересным. Поэтому возле «Динамо» он еще остается, а те, которые на въездах, мы планируем установить на детские площадки, в городских парках. Дети все любят такие ростовые фигуры.

# Дети и родители # общество # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

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