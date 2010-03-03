FIFA рассматривает возможность упразднения офсайда

Руководство Международной федерации футбола рассматривает возможность внесения самого радикального изменения в правила за несколько десятилетий - отмены положения «вне игры».

Глава ФИФА Йозеф Блаттер уже провел консультации с коллегой из Международной федерации хоккея на траве Леандро Нагре. В этом виде спорта офсайд, аналогичный футбольному, был упразднен в 1998 году, что позволило сделать игру более динамичной, сообщает NEWSru.com со ссылкой на газету The Times.

«Он задал мне множество вопросов технического свойства, и хоть прямо не упомянул об этом, но его явно заинтересовала возможность переноса нашего опыта на футбольное поле, — сказал Нагре. — Хотя сложно сказать, действительно ли это осуществимо".

Еще одним новшеством, которое, по мнению издания, футболисты могли бы позаимствовать у хоккея на траве, является зеленая карточка, означающая двухминутное удаление с поля.