Февральская стужа долгой не будет

Но еще предстоящей ночью ожидается до 20 мороза. Нынешний февраль стал необыкновенно теплым, в среднем + 9 градусов за первую декаду месяца. Таким февраль бывает лишь раз в 15 лет. И только раз в 30 лет в Беларуси выдается такая теплая зима. Местами были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха - столбик термометра поднимался до 12 тепла.



По прогнозам синоптиков 17 февраля на большей части территории Беларуси - метель и порывистый ветер. По Витебской, Гродненской и северо-западу Минской области - сильный снег, на дорогах снежные заносы, местами - гололедица.