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Фестивальные сеты и дегустации от предприятий. Какие новинки можно попробовать на «Славянском базаре»?

07 июля 2026 14:12
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В Витебске презентовали фестивальный сет. Около 30 кафе и ресторанов откликнулись на идею разработать к культурному форуму свое уникальное меню. Участникам и гостям «Славянского базара» обещают настоящий калейдоскоп вкусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестивальные сеты и дегустации от предприятий. Какие новинки можно попробовать на «Славянском базаре»?-2

Специально для гостей фестиваля мы приготовили васильковый дуэт – «Небесная лата» и «Васильковое буше». Посмотрите, какая красота!

Шеф-повара удивляют неожиданными сочетаниями продуктов и яркостью блюд. Фантазия кулинаров не имеет границ. Однако все они делают акцент на  национальной кухне. В меню включены блюда с картофелем. Это обязательное условие. Стоимость фестивального сета фиксированная – 35 рублей. 

Фестивальные сеты и дегустации от предприятий. Какие новинки можно попробовать на «Славянском базаре»?-4

Куда же мы, белорусы, без бульбочки?

Татьяна Суконкина, директор объединения общественного питания ВГМУ:
Мы решили удивить. У нас на горячее будут драники и форель. А в горячую погоду у нас будет холодный суп. И, конечно, освежающий напиток из клюквы, собранной в белорусских лесах.

Фестивальные сеты и дегустации от предприятий. Какие новинки можно попробовать на «Славянском базаре»?-6

Более 100 объектов торговли и общественного питания пригласят на свой гастрономический фестиваль. В 30 из них можно будет рассчитаться традиционной валютой «Славянского базара» – «васильками». 

Фестивальные сеты и дегустации от предприятий. Какие новинки можно попробовать на «Славянском базаре»?-8

Марина Старых, начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома:
Будет предусмотрена дегустация всевозможная, а также новинки и продукция, которая изготовлена на территории Витебской области. Мясокомбинат представит свою дегустацию изделий, которые они выпускают. Хлебпром также будет удивлять новинками. Также будет «Каравай Придвинья» и разнообразная продукция.

Что касается непродовольственных товаров, то их можно будет приобрести на ярмарках. Они откроются на уже знакомых площадках. Будут торговать и ремесленники. Свои картины представят и художники. 

# Славянский базар в Витебске

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