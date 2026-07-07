Фестивальные сеты и дегустации от предприятий. Какие новинки можно попробовать на «Славянском базаре»?

В Витебске презентовали фестивальный сет. Около 30 кафе и ресторанов откликнулись на идею разработать к культурному форуму свое уникальное меню. Участникам и гостям «Славянского базара» обещают настоящий калейдоскоп вкусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шеф-повара удивляют неожиданными сочетаниями продуктов и яркостью блюд. Фантазия кулинаров не имеет границ. Однако все они делают акцент на национальной кухне. В меню включены блюда с картофелем. Это обязательное условие. Стоимость фестивального сета фиксированная – 35 рублей.

Татьяна Суконкина, директор объединения общественного питания ВГМУ: Мы решили удивить. У нас на горячее будут драники и форель. А в горячую погоду у нас будет холодный суп. И, конечно, освежающий напиток из клюквы, собранной в белорусских лесах.

Более 100 объектов торговли и общественного питания пригласят на свой гастрономический фестиваль. В 30 из них можно будет рассчитаться традиционной валютой «Славянского базара» – «васильками».

Марина Старых, начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома:

Будет предусмотрена дегустация всевозможная, а также новинки и продукция, которая изготовлена на территории Витебской области. Мясокомбинат представит свою дегустацию изделий, которые они выпускают. Хлебпром также будет удивлять новинками. Также будет «Каравай Придвинья» и разнообразная продукция.

Что касается непродовольственных товаров, то их можно будет приобрести на ярмарках. Они откроются на уже знакомых площадках. Будут торговать и ремесленники. Свои картины представят и художники.