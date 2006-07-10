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Фестивальные мероприятия проходят без происшествий

10 июля 2006 12:17
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В дни фестиваля "Славянский базар в Витебске" правоохранительные органы не зарегистрировали грубых нарушений общественного порядка.

В центре Витебска, где проходят главные фестивальные мероприятия, каждый вечер собирается не менее 40 тысяч горожан и гостей города. И ежедневно на охрану общественного порядка заступает около 1300 сотрудников милиции. В сводке правонарушений за три первых фестивальных дня зафиксированы 33 случая мелких краж и хулиганства, 13 из них уже раскрыты.

Сотрудники милиции отмечают, что по сравнению с предыдущими фестивалями на улицах Витебска уменьшилось число лиц в состоянии алкогольного опьянения. Этому способствовали введенные местными властями ограничения по продаже спиртного и пива в центре города.

# общество

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