Фестивальные мероприятия проходят без происшествий

В дни фестиваля "Славянский базар в Витебске" правоохранительные органы не зарегистрировали грубых нарушений общественного порядка.

В центре Витебска, где проходят главные фестивальные мероприятия, каждый вечер собирается не менее 40 тысяч горожан и гостей города. И ежедневно на охрану общественного порядка заступает около 1300 сотрудников милиции. В сводке правонарушений за три первых фестивальных дня зафиксированы 33 случая мелких краж и хулиганства, 13 из них уже раскрыты.

Сотрудники милиции отмечают, что по сравнению с предыдущими фестивалями на улицах Витебска уменьшилось число лиц в состоянии алкогольного опьянения. Этому способствовали введенные местными властями ограничения по продаже спиртного и пива в центре города.