Фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует в Барановичах. Какие мероприятия запланированы?

Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует сегодня, 2 июня, в Барановичах. Пока город находится в ожидании многочисленных гостей. Все самые яркие мероприятия запланированы на завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятница же скорее станет полезна для специалистов спортивной отрасли. Они пройдут тренинг по олимпийскому образованию. Журналисты отправятся в пресс-тур по наиболее знаковым местам Барановичского района. Любителей искусства вечером ждет спектакль от Горьковского театра из Минска. В кинотеатре под открытым небом будет демонстрироваться известный фильм, в сюжете которого переплелись жизнь и спорт.