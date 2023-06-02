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Фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует в Барановичах. Какие мероприятия запланированы?

02 июня 2023 08:10
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Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует сегодня, 2 июня, в Барановичах. Пока город находится в ожидании многочисленных гостей. Все самые яркие мероприятия запланированы на завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует в Барановичах. Какие мероприятия запланированы?-1

Пятница же скорее станет полезна для специалистов спортивной отрасли. Они пройдут тренинг по олимпийскому образованию. Журналисты отправятся в пресс-тур по наиболее знаковым местам Барановичского района. Любителей искусства вечером ждет спектакль от Горьковского театра из Минска. В кинотеатре под открытым небом будет демонстрироваться известный фильм, в сюжете которого переплелись жизнь и спорт.

# Фестиваль # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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