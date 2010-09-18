Фестиваль воздушных змеев собрал под Минском рекордное количество участников

Благодаря попутному ветру летающие экземпляры поднимались на высоту в полкилометра. Однако прошлогодний рекорд все же никто не побил, тогда змей взмыл в небо на километр.

К этому фестивалю она мастерила змея три ночи. Он в японском стиле, как и хобби Софьи. Коробчатый змей – один из высоколетающих. Поднимается на 800 метров. За основу девушка взяла орех, это самое легкое дерево, бамбук не нашла. Обернула калькой и загадала желание. Однако попутного ветра ее змей сегодня так и не дождался.

Софья Оклова, участница фестиваля:

– Обычно на змеях могут писать желания, которые отправляются в небо. В прошлом году на фестивале мы записали желание, оно сбылось.

Его первый полет стал триумфальным. Андрей с другом в прошлом году на фестивале в Гродно подняли змея выше всех. Он взял высоту в один километр. Но удержать «бумажную птицу», даже в четыре руки, спортсмены не смогли.

Николай Порошин, участник фестиваля:

– Взяли слишком длинную веревку. Был сильный ветер. На высоте она не выдержала. Оторвался, видно, кусок крепления. И он слетел.

Андрей Аверкиев, участник фестиваля:

– Была организована своеобразная спасательная экспедиция. Человек восемь лазили по лесам, болотам, но это безрезультатно.

Первую «бумажную птицу» придумали в Китае в пятом веке до нашей эры. Однако в Японии до сих пор не побит рекорд самого большой змея. Его длина была почти 154 метра. Но во время первого полета: хвост дракона попал в провода и разорвался пополам. Самый дорогой змей был у Людовика XV, а недавно ученые выяснили, что древние египтяне использовали «парусную» конструкцию для постройки пирамид.

Евгений Сарвас, организатор фестиваля воздушных змеев:

– Традиция появилась еще во втором веке до нашей эры. Тогда змеи использовались и в военных целях, и для передачи сообщения на дальние расстояния. И где-то с десятого века в Японии стали проводиться праздники.

Этот фестиваль третий, но первый под Минском. Он собрал рекордное число участников – 50. Несмотря на то, что это культура японская, в Европе и в США сейчас она на пике популярности. Поэтому уже в следующем году показательные выступления, заменят соревнованиями. Белорусские организаторы собираются пригласить зарубежных спортсменов и устроить настоящие воздушные бои.

Екатерина Расолько, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.