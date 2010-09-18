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Фестиваль воздушных змеев под Минском

18 сентября 2010 15:28
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Третий по счету фестиваль впервые собрал рекордное количество участников – около полусотни.

Благодаря попутному ветру «бумажные птицы» поднимались на высоту в 500 метров. Однако прошлогодний рекорд в Гродно все же никто не побил, тогда змей взмыл в небо на километр. В этот раз среди участников, были и профессионалы. Многие приехали с самодельными экземплярами.

В следующем году фестиваль перерастет в чемпионат. Организаторы собираются пригласить кейтеров из-за рубежа и устроить настоящие воздушные бои.

Евгений Сарвас, организатор фестиваля воздушных змеев:
– Змеи поднимаются в воздух или по одному, или парами. Победители – те, кто остаются в воздухе. Надо сбить чужого змея. Каждый должен чувствовать своего змея: как он кренится он или нет, куда летит, как его подтянуть, отпустить, расслабить или по ветру пустить. Это все с опытом приходит.

# общество # Фотофакт

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