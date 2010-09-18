Прямой эфир

Фестиваль «Восеньскi кiрмаш» посетила молодежь с ограниченными возможностями

18 сентября 2010 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ребята побывали в белорусском музее, где познакомились с бытом предков и смогли перевоплотиться в сказочных героев.

Прямо на месте они смогли получить свои фотографии. А ближе к полудню гости отправились на рыбалку с гарантированным клевом. С помощь шеф-повара из улова приготовили уху. На десерт ребятам предложили поппури из любимых песен. 

Наталья Валько, секретарь первички БРСМ Белорусского государственного аграрно-технического университета:
Ребята приезжают сюда уже не в первый раз. Каждая поездка для них является настоящим праздником. Они все время повторяют, что хотели бы остаться здесь жить и все время интересуются, когда же будет следующая поездка.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября 2010 18:38

Минчанам могут запретить содержать собак бойцовских пород

17 сентября 2010 18:25

В Беларуси все лица без определенного места жительства смогут получить регистрацию

17 сентября 2010 18:20

Государственные награды лучшим людям Беларуси: медали, звания заслуженных и благодарность от Президента получили более 60 человек