Фестиваль "Силичская зима-2009" пройдет завтра

Снеговики на горнолыжной трассе, конкурс на самый экстравагантный костюм, выступления спортсменов, призы и подарки. Этот горнолыжный фестиваль уже стал традиционным и собирает профессионалов и любителей этого вида спорта не только из Беларуси, но и зарубежных стран. «Силичская зима» уже стала фестивалем традиционным. А в нынешнем году, можно сказать, еще и международным – сюда приедут спортсмены из России и Украины. А судить соревнования пригласили аксакалов горнолыжного спорта.



Чудеса на горнолыжных виражах. Завтра силичские снежные склоны ожидают соревнования ветеранов и любителей, показательные выступления спортсменов, а всех гостей праздника: необычные конкурсы, неожиданные призы и незабываемые сюрпризы.



Кроме этого, завтра здесь можно будет увидеть снеговиков-сноубордистов, или, например, покорить судей самым экстравагантным костюмом. И пусть в эти выходные Силичи превратились в маленький филиал туманного Альбиона – отдыху это не помеха.