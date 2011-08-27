Фестиваль памяти композитора Николая Набокова открылся в Мирском замке

Набоков для белорусов – это, прежде всего, известный писатель. Однако то, что его двоюродный брат, композитор Николай Набоков, родился в Беларуси, знает не каждый.

Автор первого американского балета родился в Любче под Миром, и не раз бывал в Мирском замке, которым долгое время владели его родственники. Поэтому символично, что именно здесь проходит первый фестиваль в его честь.

Владимир Счастный, председатель Национальной комиссии по делам «Юнеско»:

Имя Мікалая Набокава было вядома, але не было ні нотаў, ні матэрыялаў аб ім. І вось нядаўна, дзякуючы намаганням нашых нямецкіх сяброў, мы пачалі шукаць ноты. І яны былі знойдзены ў розных месцах: у Парыжы і ў Германіі.

Передать эти ноты приехала и 80-летняя английская племянница белорусского гения Ирена Антуаннета Станислава со своей дочерью Оливией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фортепианные пьесы, которые возвращаются в Беларусь, – это шедевры в прямом смысле слова. К примеру, соната для фортепиано и фагота – это лучшая пьеса из всех написанных в XX веке для этих инструментов.

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Беларуси, профессор:

Ценность в том, что это характеризует его время, эпоху.

Надо отдать должное и «Юнеско», и Министерству культуры, и Министерству иностранных дел за то, что все-таки происходит возврат к знаниям о себе. И это очень радует.

Набоков был пропагандистом современной музыкальной культуры, организатором музыкальных фестивалей во Франции, Германии, Италии, Японии и Индии. Поэтому сам композитор мечтал бы о таком празднике музыки.

Вторую сонату, прозвучавшую на фестивале, Набоков написал в Соединенных Штатах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако здесь, на его родине, в поселке Любче, ни о нем, ни о его музыке никто не слышал. Теперь вторая соната гения находится в Беларуси, и это, можно сказать, вторая «Лолита», только в нотах.

Владимир Счастный, председатель Национальной комиссии по делам «Юнеско»:

Я думаю, што гэта толькі пачатак. Пачнуць збірацца ноты. І не только камерных твораў, але і балетаў, і опер. Думаю, з цягам часу некаторыя з іх паставім на сцэнах нашых тэатраў.