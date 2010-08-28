Фестиваль «Мотальския прысмаки» прошел в белорусском местечке Мотоль Брестской области

Уже в третий раз иностранных туристов удивили кулинарными традициями Белорусского Полесья.

Сегодня Мотоль – одна из самых больших деревень страны. Большинство ее жителей, а это около 4,5 тысяч человек, бережно хранят обычаи и традиции предков, в том числе гастрономические. Сегодня местные жители встречали гостей овощными натюрмортами, мучными скульптурами и соломенной мельницей.

Было на что посмотреть на всевозможных выставках. Поделились мотольцы и специфическими сельскими навыками. Гостям предложили подоить корову и разделать тушу кабана. В этом году фестиваль получил поддержку со стороны одного из совместных проектов ЕС/ПРООН. В Мотоль приехали гастрономические туристы из Чехии, Швеции, Польши, Голландии и других стран Европы.