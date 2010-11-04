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Фестиваль хореографических искусств «Славянский кубок»

04 ноября 2010 18:30
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На три дня Минск превратился в столицу танца. 300 участников из России, Украины и Беларуси приехали на второй этап фестиваля хореографического искусства «Славянский кубок».

Лучшие танцоры примут участие в финале соревнований, которые пройдут совсем скоро в Санкт-Петербурге. Победителям достанется хрустальный кубок, который, кстати, изготовят борисовские стекольные мастера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Горбунова, организатор конкурса «Славянский кубок», Россия:
Возрастной ценз немного вырос, раньше было до 18 лет, а сейчас поток – 21 год. Но мне приятно и отрадно осознавать, что самой юной участнице у нас только 3,5 года.

# общество # Культура

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