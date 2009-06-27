Фестиваль дружбы на границе трех государств

Международный молодежный лагерь «Дружба-2009», который проходит с 24 июня, закроется сегодня фестивалем у монумента Дружбы, где сходятся границы Беларуси, России и Украины.

По традиции фестиваль проходит в последнюю субботу июня. Его участниками станут несколько тысяч молодых людей, а также жителей близлежащих населенных пунктов Гомельской, Брянской и Черниговской областей. Также по приглашению Гомельского облисполкома на фестиваль прибудет делегация из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Организатором нынешнего фестиваля выступает Гомельская область. Как правило, принимающая сторона готовит программу для участников. В этом году фестиваль посвящен Году молодежи в странах СНГ.

Запланировано большого количества спортивных мероприятий. В частности, пройдут соревнования между сборными командами областей по волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, армрестлингу, состоится турнир по русской лапте. Подготовлена концертная программа «Молодежь — наше будущее». Трехчасовый концерт пройдет на главной сценической площадке, где выступят ведущие артисты белорусской эстрады.

Сегодня на приграничье также стартует белорусский этап пробега Международной легкоатлетической факельной эстафеты «Бег дружбы», сообщает БЕЛТА.